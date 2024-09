Deportacja Turcji z Niemiec

Reklama

Po miesiącach negocjacji z rządem w Ankarze niemieckie władze rozpoczęły deportację dużej liczby obywateli Turcji do ich ojczyzny - powiadomił portal dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ("FAZ"), powołując się na źródła rządowe. Na razie łącznie 200 Turków ma zostać odesłanych do swojego kraju. Według "FAZ" Ankara zaoferowała, w ujęciu tygodniowym, powrót do 500 obywateli, którym odmówiono azylu. "Ponad 13 500 Turków w Niemczech jest zobowiązanych do opuszczenia kraju" - czytamy w serwisie internetowym gazety.

Zgodnie z informacjami mediów zawarcie umowy zostało poprzedzone wielomiesięcznymi negocjacjami między rządami w Berlinie i Ankarze. Szczegóły dotyczące deportacji były negocjowane od czasu wizyty prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana w Berlinie w listopadzie ubiegłego roku.

Reklama

Turecki rząd zaprzecza porozumieniom o deportacjach

Jednak turecki rząd zaprzecza, że takie porozumienie zostało osiągnięte - przekazał w sobotę portal dziennika "Welt". Rzecznik tureckiego ministerstwa spraw zagranicznych Oncu Keceli ocenił doniesienia z Niemiec jako "nieprawdziwe". "Żadna praktyka masowej deportacji naszych obywateli nie została zatwierdzona" - zapewnił Keceli na platformie X (https://tinyurl.com/2uwd6j9e). Kwestia ta nie została też poruszona podczas poniedziałkowego spotkania Erdogana z kanclerzem Niemiec Scholzem w Nowym Jorku.

W przeszłości niemieckie kręgi dyplomatyczne informowały, że Turcja, powołując się na kwestie prawne, blokuje powrót Turków, którzy zostali zobowiązani do opuszczenia Niemiec.

Niewyjaśnione szczegóły porozumienia

Nie jest jasne, czy porozumienie obejmuje również ustępstwa na rzecz Ankary. Strona turecka od dawna nalega na ułatwienia wizowe dla swoich obywateli. W Turcji powtarzają się oskarżenia, że wnioski wizowe są odrzucane bez powodu - zauważył "Welt".

Turcja znajduje się obecnie na trzecim miejscu na liście krajów pochodzenia osób ubiegających się o azyl w Niemczech. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku wniosek o azyl złożyło tam 21 590 obywateli Turcji. Według ekspertów ds. migracji fakt, że obecnie do Niemiec przybywa więcej Turków ma również związek z konsekwencjami niszczycielskiego trzęsienia ziemi w Turcji w 2023 roku - podkreślił portal "Welt".

Z Berlina Berenika Lemańczyk (PAP)