Niemcy w kropce. Już tak bardzo nie chcą u siebie Ukraińców

Niemcy mają już dość ukraińskich uchodźców i szukają wyjścia, co zrobić, aby odesłać ich do kraju, lub zachęcić do podjęcia pracy. Nasi zachodni sąsiedzi są zaskoczeni, że tak wielu z Ukraińców nie garnie się u nich do pracy, a woli pobierać sute zasiłki, zaś w rozwiązaniu tego problemu nie pomagają nawet coraz to kolejne programy aktywizacyjne.