Plany Niemiec dotyczące deportacji Syryjczyków

„Chcemy osiągnąć porozumienie z Syrią w tym roku i najpierw deportować przestępców, a później osoby bez prawa pobytu” – powiedział Dobrindt w rozmowie z dziennikiem. „Ważne jest, aby odróżnić osoby dobrze zintegrowane i pracujące od osób bez prawa azylu, które korzystają z pomocy społecznej” – dodał, zaznaczając, że rozmowy z Damaszkiem powinny rozpocząć się wkrótce.

Reklama

Brak deportacji do Syrii od 2012 roku

Niemcy nie deportowały nikogo do Syrii od 2012 roku. Liczba syryjskich uchodźców, którzy dobrowolnie wracają do ojczyzny po upadku reżimu Baszara al-Assada w grudniu ubiegłego roku, powoli rośnie, choć nadal utrzymuje się na niskim poziomie.

Aktualne dane o syryjskich obywatelach w Niemczech

Według danych ministerstwa spraw wewnętrznych Niemiec, do końca sierpnia 1867 osób powróciło do Syrii dzięki wsparciu rządu. Pod koniec lipca, według Centralnego Rejestru Cudzoziemców (AZR), w Niemczech mieszkało nieco mniej niż 955 tys. obywateli Syrii. W ubiegłym roku, według danych resortu, około 83 150 Syryjczyków otrzymało obywatelstwo niemieckie.

Dane na rok 2025 nie są jeszcze dostępne.

Przyszłość deportacji do Afganistanu

Dobrindt chce również bardziej ustrukturyzowanego podejścia do deportacji do Afganistanu. „Moim celem jest regularna i systematyczna deportacja. W tej chwili jest to możliwe tylko przy wsparciu Kataru” – powiedział w rozmowie z niemieckim dziennikiem. „W przyszłości chciałbym, aby odbywało się to bez pośredników, co wymaga bezpośrednich rozmów z władzami w Kabulu” – dodał.

Niemcy nie utrzymują stosunków dyplomatycznych z talibami, którzy powrócili do władzy w sierpniu 2021 roku i pozostają w izolacji międzynarodowej z powodu łamania praw człowieka. Po 2021 roku, z pomocą Kataru, odbyły się tylko dwa loty deportacyjne z Niemiec do Afganistanu, w obu przypadkach z udziałem skazanych przestępców.