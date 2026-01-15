Reklama

Najwięcej żołnierzy rosyjska armia straciła w 2024 r. – około 430 tys. zabitych i rannych. 2025 był więc drugim najbardziej krwawym dla wojsk Putina rokiem od początku inwazji. Łącznie, od lutego 2022 r., Rosja straciła około 1,213 mln wojskowych.

Poziom strat zmalał. Teraz znów rośnie

Według raportów Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy średnia dzienna liczba strat rosyjskich w grudniu 2025 r. wyniosła 1 130, co stanowi wzrost z 1 030 w listopadzie 2025 roku i jest czwartym z rzędu miesięcznym wzrostem. Średnie dzienne wskaźniki strat Rosji od sierpnia do grudnia 2025 r. należały do pięciu najniższych miesięcznych średnich od kwietnia 2024 r.

"Miesięczny wskaźnik strat Rosji ponownie wzrósł w związku z postępami na linii frontu. Jest bardzo prawdopodobne, że Rosja nadal będzie odnotowywać wysokie wskaźniki strat w styczniu 2026 r. przy kontynuacji ataków piechoty spieszonej na wielu kierunkach" – czytamy w komunikacie brytyjskiego MON z czwartku.

Zidentyfikowano co najmniej 156 tys. zabitych Rosjan

Dotychczas serwis Mediazona i rosyjska sekcja BBC – w oparciu o otwarte źródła informacji – ustaliły nazwiska ponad 156 tys. żołnierzy armii Putina, którzy zginęli w Ukrainie. Ich dziennikarze szacują, że ogólna liczba zabitych może sięgać ponad 219 tys.

Z kolei serwis Russian Officers Killed in Ukraine potwierdza, że dotychczas w Ukrainie zginęło co najmniej 7 495 rosyjskich oficerów, w tym co najmniej 116 pułkowników, 332 podpułkowników i 696 majorów.

Niedawno rosyjski serwis śledczy The Insider podał, że od początku inwazji śmierć poniosło równieżco najmniej 19 generałów z armii Putina. Opublikował ich pełną listę.