Lipcer powiedział agencji Reutera, że próbował się zobaczyć z Nawalnym, ale nie został do niego dopuszczony.

O tym, że opozycjonista, który od 31 marca prowadzi głodówkę, trafi do szpitala, poinformowały w poniedziałek służby więzienne.

Zapewniły, że jego stan jest "zadowalający", ale przyznały jednocześnie, że Nawalny jest codziennie badany przez lekarza internistę i leczony witaminami. Działacz opozycji antykremlowskiej Lew Szlosberg ocenił, komentując komunikat służb więziennych, że w istocie te dane potwierdzają oficjalnie ciężki stan Nawalnego.

Zwolennicy polityka i obrońcy praw człowieka zwracają też uwagę, że kolonia karna nr 3 we Włodzimierzu, na terenie której znajduje się szpital, owiana jest bardzo złą sławą.

Ten zakład karny "to taka sama kolonia karna z torturami, tylko że z dużym szpitalem, do którego przewożeni są ciężko chorzy. A więc, należy to rozumieć tylko jako fakt, że stan Nawalnego się pogorszył" - oświadczył współpracownik opozycjonisty, Iwan Żdanow. Wyraził przekonanie, że prawdziwe informacje o samopoczuciu Nawalnego mogą przekazać tylko jego adwokaci.

"Kolonia karna nr 3 nazywana jest +Motorką+. Uważana jest za jedną z najstraszniejszych w obwodzie włodzimierskim. Skazani tak bardzo boją się tam trafić, że gotowi są w proteście podcinać sobie żyły" - napisała na swoim Facebooku szefowa organizacji Ruś Siedząca Olga Romanowa. Powołała się na adwokata Walerija Szuchardina, który mówił o torturowaniu osadzonych tam prądem elektrycznym.

Jeden z osobistych lekarzy Nawalnego, anestezjolog Aleksiej Erlich powiedział portalowi MBCh Media, że podawanie witamin może być jedynie elementem jakiegoś szerszego leczenia i jeśli pacjent nie jest leczony dodatkowo, to taka terapia jest "wątpliwa". Zdaniem Erlicha Nawalny powinien ze względu na swoje dolegliwości dostawać środki przeciwbólowe.

Nawalny, który w sierpniu zeszłego roku padł ofiarą otrucia, od pierwszych dni marca znajdował się w kolonii karnej w Pokrowie, gdzie miał odbywać wyrok pozbawienia wolności. Wkrótce przekazał, że ma problemy ze zdrowiem - odczuwa bóle kręgosłupa i drętwienie prawej nogi, i że jest pozbawiany snu. Dolegliwości się pogłębiły i Nawalny zaczął tracić czucie w kończynach.

Od 31 marca opozycjonista prowadzi głodówkę, domagając się w ten sposób dopuszczenia do niego lekarza spoza kolonii karnej.

Borrell: władze rosyjskie są odpowiedzialne za bezpieczeństwo i zdrowie Nawalnego

Rosyjskie władze muszą dać rosyjskiemu opozycjoniście Aleksiejowi Nawalnemu natychmiastowy dostęp do takiej opieki medycznej, do której ma zaufanie. Są odpowiedzialne za bezpieczeństwo i zdrowie Nawalnego - powiedział na konferencji w Brukseli szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Temat Rosji był jednym z omawianych podczas poniedziałkowej wideokonferencji ministrów spraw zagranicznych UE.

Nawalny prowadzi głodówkę od 31 marca. Służby więzienne podały w poniedziałek, że opozycjonista zostanie przewieziony do szpitala dla więźniów we Włodzimierzu.

Jak podkreślił Borrell na konferencji, "sytuacja Nawalnego jest krytyczna". "Otrzymałem list od współpracowników Nawalnego o jego pogarszającej się sytuacji. W niedzielę wydałem mocne oświadczenie w imieniu całej UE (w sprawie opozycjonisty). Dziś otrzymaliśmy informacje, że Nawalny został przeniesiony do szpitala więziennego. Rosyjskie władze muszą umożliwić mu natychmiastowy dostęp do opieki medycznej, do której ma zaufanie" - powiedział.

Przypomniał, że w tej sprawie rozmawiał wcześniej z władzami rosyjskimi i pomimo tego nic się nie zmieniło. "Sytuacja pogarsza się i dziś występujemy ze wspólnym przekazem do władz rosyjskich. Są one odpowiedzialne za bezpieczeństwo Nawalnego, za jego zdrowie" - dodał.

Nawalny, który cierpi na bóle kręgosłupa i traci czucie w kończynach, od końca marca prowadzi głodówkę. W ten sposób protestuje przeciwko niedopuszczeniu do niego lekarza spoza kolonii karnej. Dwukrotnie do kolonii karnej w Pokrowie przyjeżdżali osobiści lekarze Nawalnego, ale nie zostali tam wpuszczeni.

Współpracownicy Nawalnego zapowiedzieli na 21 kwietnia demonstracje w miastach Rosji w jego obronie.