Samorządowiec, łącząc się ze Lwowa, wystąpił podczas obrad grupy roboczej Komitetu Regionów ds. Ukrainy, które odbyły się w Brukseli.

„Rosja jest dzisiaj krajem nazistowskim, który wyznaczył sobie cel zniszczenie Ukrainy, zniszczenie narodu ukraińskiego i robi to z premedytacją. Rosjanie niszczą szpitale, przedszkola i szkoły. Nasz naród broni się dzielnie, bronimy każdego miasta, każdego miejsca” – podkreślił Sadowy.

Dodał, że w środę rosyjskie rakiety uderzyły w lwowskie fabryki, a w wyniku ataku ucierpieli ludzie.

Zwrócił przy tym uwagę, że „w mordowaniu Ukraińców uczestniczy tysiące obywateli rosyjskich”.

„Chciałbym jasno podkreślić, że ten kraj musi być zupełnie odizolowany. Współpracujący z Rosją, z organizacjami sportowymi, kulturalnymi, kolaborują z nazistami. Musi dojść do absolutnej izolacji tego kraju. Rosjanie muszą zapłacić jak najwyższą cenę, tak abyśmy my mogli przetrwać” – powiedział mer Lwowa.

Sadowy zapewniał, że Ukraińcy będą walczyć do końca, nie poddają się i nie oddadzą „ani metra swojego kraju”. „Walczymy o wolność i demokrację, walczymy za cały świat” – oświadczył.

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, która przewodniczy pracom grupy roboczej ds. Ukrainy, podkreślała, że „to wszystko nie dzieje się gdzieś daleko”, a Lwów jest tylko 60-70 km od polskiej granicy i od granicy Unii Europejskiej. Według prezydent, Ukraińcy walczą o europejskie wartości.

„Jestem przekonana, że my, jako Europejczycy, powinniśmy czuć, że to jest wojna w Europie, że to jest wojna europejska. Powinniśmy robić wszystko, co możliwe, by zatrzymać, zakończyć tę tragedię i by wspierać Ukraińców w ich dążeniu do stania się częścią europejskiej rodziny, którą zresztą są” – mówiła Dulkiewicz.

Marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl zauważył, że w Europie w XXI wieku „putinowksa Rosja porywa ukraińskich samorządowców, merów wielu miast”. „Na pewno jest to starcie cywilizacji (…), dzisiaj musimy bezwzględnie mówić o przyjęciu Ukrainy do Unii Europejskiej” – zaznaczył.

Komitet Regionów jest unijnym organem doradczym, w którym zasiadają samorządowcy ze wszystkich 27 państw członkowskich UE.

Z Brukseli Mateusz Kicka (PAP)

kic/ ap/