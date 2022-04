Zimnowojenny, waszyngtoński, bipolarny – porządek, który nastał po 1945 r. nazywany bywa różnie. Ale nie ma sporu co do jego cech fundamentalnych, odróżniających go od wszystkiego, co było znane wcześniej. Po pierwsze – już tylko dwa bieguny: Waszyngton i Moskwa . I dwa koncentryczne kręgi państw sojuszniczych lub zwasalizowanych, plus nieliczne i strategicznie pozbawione większego znaczenia „kraje niezaangażowane”. Po drugie – po raz pierwszy w dziejach Europa to zaledwie pole starcia głównych, zewnętrznych wobec niej bloków, i to tylko jedno z paru. Po trzecie: fundamentalne różnice jakościowe między antagonistami, niespotykane nigdy wcześniej. Ideologiczne (liberalizm – komunizm), polityczne (demokracja – centralizm demokratyczny) oraz ekonomiczne (wolny rynek – centralne planowanie), co sprawiło, że w sposób bezprecedensowy wszystkie dziedziny życia, aż po sport i kulturę, stały się polem rywalizacji. Po czwarte: broń masowego rażenia, która całkowicie zmieniła dotychczasowy paradygmat wojny, skłaniając kluczowych aktorów do maksymalizowania potencjałów zniszczenia, ale też do doskonalenia sposobów toczenia licznych proxy wars, wojen zastępczych, rękami wasali lub wręcz przez sponsorowane organizacje nieformalne. I po piąte – pomysł na doskonalszą niż poprzednio globalną organizację międzynarodową, a raczej cały ich skomplikowany system, który służył głównie temu, by pod pozorami współpracy cywilizować rywalizację i tworzyć procedury spowalniające zbyt radykalne reakcje antagonistów.