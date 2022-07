"Orkiestra +W+ czeka na ciebie" - billboardy z takim napisem zainstalowano w lipcu w niektórych rosyjskich miastach, np. w Jekaterynburgu. Zamieszczono na nich numer telefonu i adres strony internetowej. Billboardy w sposób zawoalowany zachęcają do zapisania się do tzw. grupy Wagnera, której najemnicy - jak podają media - walczą na Ukrainie.

Reklama

Portal Ważnyje Istorii i organizacja broniąca praw więźniów Ruś Siedząca, cytowane przez Meduzę, informują tymczasem, że przedstawiciele tzw. grupy Wagnera wraz z pracownikami regionalnych wydziałów Federalnej Służby Więziennej i Federalnej Służby Bezpieczeństwa werbowali ludzi do pracy w charakterze najemników w 15 koloniach karnych. Według tych doniesień werbunek miał być prowadzony m.in. w Petersburgu, Kraju Krasnojarskim, obwodach leningradzkim i woroneskim.

Autorzy dotarli do szczegółowych informacji w sprawie werbunku w ośmiu koloniach. W każdym z tych więzień zwerbowano od dwóch do kilkudziesięciu osób. Łącznie do tzw. grupy Wagnera według ich szacunków wstąpiło ok. 200 więźniów - pisze Meduza. (PAP)