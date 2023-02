Umowa, poza ustaleniem limitów liczby głowic, przewidywała wzajemne inspekcje infrastruktury, z czego w sierpniu 2022 r. Moskwa się wycofała. NATO 3 lutego wezwało do ich wznowienia. – To jakiś teatr absurdu. Wiemy, że Zachód był zamieszany w próby kijowskiego reżimu, by wyprowadzać uderzenia w bazy naszego lotnictwa strategicznego – przekonywał Putin. Dodał też, że przyszłe umowy dotyczące redukcji atomu nie powinny być dwustronne, a uwzględniać potencjał całego Sojuszu, a zatem także Francji i Wielkiej Brytanii. W ten sposób Rosja zyskałaby – jako pojedynczy kraj – prawo do posiadania największych zasobów strategicznej broni jądrowej na świecie. Nowy START został zawarty w 2010 r. na 10 lat. Prezydent Donald Trump żądał za jego przedłużenie spełnienia dodatkowych warunków, z czego Joe Biden zrezygnował tydzień po objęciu rządów. W styczniu 2021 r. obowiązywanie traktatu przedłużono o pięć lat. Wkrótce Putin zaczął żądać kolejnych ustępstw, na czele z ultimatum z grudnia 2021 r., w którym postulował trwałą neutralizację Ukrainy i wycofanie obcych instalacji wojskowych z państw wschodniej flanki NATO, w tym Polski.

Treść posłania przewidział zawczasu prokremlowski politolog Siergiej Markow. „Sensacji nie będzie. To nie w stylu Putina. Kiedy wszyscy na coś czekają, on tego nie robi. Taki styl wywiadowcy. Polityka jako operacja specjalna” – pisał. Po wszystkim uznał: „Putin udzielił odpowiedzi na główne pytanie obecne w głowach obywateli Rosji: kiedy zakończy się to, co nazywamy specjalną operacją wojskową . Na razie się nie zakończy. To nasze nowe życie. Uczcie się nim żyć”. „Putin niczego nowego nie mówi, ale wszystkie stare idee są prezentowane w znacznie bardziej zradykalizowanej formie” – dodawała analityczka Tatjana Stanowa. Mowa nie przypadła do gustu ultranacjonalistom. „W armii wszystko pięknie, a będzie jeszcze lepiej. Ani słowa o porażkach, niepowodzeniach, trudnościach. W wojskowej gospodarce – też wspaniale, nieprzerwany wzrost. Ani słowa o zmianie statusu specjalnej operacji wojskowej, choćby na operację kontrterrorystyczną (nie mówiąc już o wojnie)” – pisał Igor Striełkow, były funkcjonariusz Federalnej Służby Bezpieczeństwa, który w 2014 r. dowodził oddziałem interwentów na Donbasie, od czego rozpoczęła się rosyjska agresja. Zachwyceni byli za to obecni na sali politycy, którzy 53-krotnie przerywali przemówienie oklaskami.

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell określił zawieszenie udziału w Nowym START mianem „burzenia systemu bezpieczeństwa międzynarodowego”. „Diabeł tkwi w szczegółach, ale jeśli Rosja faktycznie wstrzyma wymianę informacji i notyfikacji, fundamentalnie zmieni to nasze relacje nuklearne. USA i Rosja utrzymują jakąś formę kontroli broni strategicznej od 1972 r.” – przypomniał Jon Wolfsthal, były doradca Obamy ds. rozbrojenia. Równolegle do orędzia rosyjskie MSZ wezwało nową ambasadorkę Stanów Zjednoczonych Lynne Tracy, by wręczyć jej protest – jak czytamy w komunikacie resortu Siergieja Ławrowa – „w związku z rosnącym zaangażowaniem USA w działania wojenne” i zażądać rezygnacji z pomocy udzielanej Ukrainie . Z kolei przedstawiciele rosyjskiej opozycji ogłosili, że uczestniczyli w ataku DDoS na portale państwowych mediów transmitujące przemówienie Putina.

Prezydent Gitanas Nausėda wezwał Zachód do „przekraczania czerwonych linii w naszych głowach” i udzielenia jak najszerszego wsparcia walczącej Ukrainie, zaś prezydent elekt Czech Petr Pavel powiedział w rozmowie z „Deníkiem N”, że Kijów jest gotowy do członkostwa w NATO. W jego opinii Ukraińcy będą mieli najbardziej doświadczoną armię ze wszystkich sprzymierzonych sił. Z kolei szef czeskiego Sztabu Generalnego Karel Řehka stwierdził, że „niezależnie od wyniku wojny, musimy liczyć się z tym, że Rosja będzie dla nas zagrożeniem”. – Czy nam się to podoba, czy nie, musimy przygotować się na ewentualne starcie między Rosją a NATO – mówił wojskowy. W jego opinii „kryzys w Europie nie jest nie do pomyślenia i nie będziemy mieli czasu, aby się do niego przygotować, jeśli nie przygotujemy się na dłuższą metę już w pokoju”. – Duża część naszej armii pójdzie do walki zgodnie z planami obronnymi Sojuszu. Nasze terytorium stanie się ważną strefą tranzytową i bazą, a od nas, żołnierzy, zależy, czy ta strefa będzie bezpieczna i zdolna do funkcjonowania – przekonywał. – Zasoby długotrwale niedofinansowanej armii zawodowej i czynnych rezerw z pewnością nie wystarczyłyby do obrony. Państwo musiałoby przystąpić do jakiejś formy mobilizacji materialnej i osobowej – zapowiedział. ©℗