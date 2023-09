We wpisie towarzyszącym umieszczonemu w poniedziałek nagraniu podkreślił, że Rosja szybko wykorzystała okazję do promowania typowych kłamstw przeciwko Polsce. "Ale pojawiły się też nowe treści..." - dodał. "Rosja wykorzystuje działania informacyjne przeciw Polsce, często wykorzystując aktualne wydarzenia" - zaznaczył sekretarz stanu w kancelarii premiera. Wskazał, że tak było w przypadku zakażeń legionellą, które Rosja wykorzystała do swoich stałych działań propagandowych.

Epidemia legionelli w Polsce… wcale nie wybuchła

"Z jednej strony Kreml próbował wywołać panikę i chaos wśród lokalnych społeczności i mieszkańców Podkarpacia. Przekazy miały na celu pokazanie, że sprawa jest znacznie poważniejsza, niż w rzeczywistości" - powiedział w nagraniu Żaryn. W typowe działania Rosji wpisywały się też z drugiej strony nieprawdziwe informacje, że legionella, to wynik przyjmowania uchodźców z Ukrainy i choroba zawleczona z Ukrainy do Polski - zaznaczył.

Podał, że Kreml prezentował też w dezinformacji absurdalne tezy, iż legionella w Polsce wcale nie wybuchła, a to, co dzieje się naprawdę, to próba ukrycia, że Polska wysyła na Ukrainę dużo żołnierzy i najemników, którzy giną na froncie. W tym fałszywym przekazie legionella miałaby być propagandą, aby uzasadnić skalę zgonów polskich obywateli - relacjonował. "Tego typu nonsensy i absurdy, to typowa linia oddziaływania Rosji, która z jednej strony próbuje wzniecić nieufność między Polakami a Ukraińcami, próbuje wzniecić nienawiść między naszymi społeczeństwami. Z drugiej strony próbuje pokazać, że Polska jest zaangażowana bezpośrednio w działania wojenne, jest krajem, który prowokuje, eskaluje i wciąga Zachód w wojnę z Rosją" - ocenił minister w KPRM.

Zdaniem zastępcy ministra koordynatora służb specjalnych te wszystkie działania są obliczone na to, by zachwiać współpracą między Zachodem a Ukrainą, co ma pozwolić Rosji na wygranie prowadzonej wojny. "Rosja w tej chwili swoje działania informacyjne widzi jako element działań wojennych przeciw Ukrainie" - dodał pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP.

autor: Aleksander Główczewski