„Siły rosyjskie stosują drony przeciwko Ukrainie w ostatnim miesiącu znacznie mniej i rzadziej niż w poprzedzających miesiącach, przygotowując się do dużej zimowej kampanii ataków” – pisze ISW.

Think tank zwraca uwagę na wypowiedź rzecznika prasowego Sił Powietrznych Ukrainy, który wskazał, że we wrześniu Rosjanie użyli 500 dronów, a w październiku kilkuset, jednak obecnie stosują te środki z mniejszą intensywnością. Rosyjskie źródła (tzw. blogerzy wojenni) twierdzą, że liczba ataków w ostatnich tygodniach była mniejsza w związku z przygotowaniami do dużej kampanii kombinowanych ataków, która ma być zsynchronizowana „z dużymi operacjami lądowymi”.

Reklama

Ubiegłej jesieni i zimy Rosjanie prowadzili zmasowane ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną, próbując doprowadzić do załamania systemu dostaw elektryczności.

ISW odnotowuje również rosyjskie doniesienia o możliwym zajęciu przez wojska przeciwnika okolic miejscowości Stepowe, które znajduje się ok. 3 km na północny zachód od Awdijiwki w obwodzie donieckim. Od kilku tygodni Rosjanie zintensyfikowali ataki na tym odcinku, dążąc do zajęcia Awdijiwki lub jej otoczenia.

Reklama

rsp/ fit/