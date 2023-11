Budowę zakładu potwierdzają zdjęcia satelitarne przeanalizowane w raporcie amerykańskiego Instytutu Nauki i Bezpieczeństwa Narodowego (ISIS). Według think tanku, budynek, który znajduje się 800 km na wschód od Moskwy, w regionie Tatarstanu, zostanie wykorzystany do masowej produkcji Shahed-136.

W raporcie ISIS podkreślono, że ani Stany Zjednoczone, ani ich sojusznicy nie nałożyli sankcji na właściciela fabryki - JSC Alabuga, ani na powiązane z nią spółki. Zaznaczono, że "kluczowym, ale już spóźnionym krokiem", który powinien wykonać Waszyngton jest nałożenie sankcji na właściciela fabryki oraz powiązane z nią spółki.

Prezydent Ukrainy Wołodymr Zełenski mówił w niedzielę, aby Ukraina przygotowała się na rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną. Zeszłej zimy Rosja regularnie atakowała ukraińską infrastrukturę energetyczną.

We wrześniu 2022 roku Rosja zaczęła wykorzystywać na froncie na Ukrainie bezzałogowce sprowadzane z Iranu. Drony kamikadze, głównie typu Shahed, mają zasięg do około 1 tys. km i mogą przenosić do 50 kg materiałów wybuchowych. Maszyny te są używane do atakowania celów cywilnych i obiektów infrastruktury krytycznej na niemal całym terytorium kraju. (PAP)