Komisja Europejska i sojusznicy rozważają zaostrzenie kontroli i potencjalne zatrzymywanie rosyjskich statków niespełniających norm, co mogłoby skutecznie ograniczyć działania "floty cieni" i zmusić Rosję do przestrzegania międzynarodowych ograniczeń. Wymaga to jednak współpracy i determinacji na poziomie unijnym oraz międzynarodowym.