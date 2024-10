W Rosji zaczynają na każdym kroku widzieć ekstremistów i terrorystów, którzy czyhają na niczego nieświadomych obywateli. A skoro władza już raz wypatrzy jakiegoś wroga, to starym, sprawdzonym we wczesnych latach ZSRR sposobem, musi go unieszkodliwić.

W Rosji nawet wróżka zostanie terrorystką

I teraz przyszedł czas na kolejna grupę Rosjan, która stanowić ma zagrożenie dla mieszkańców, zaś wybór padł na wszelkiej maści wróżki, jasnowidzów i wizjonerów. Zdaniem posłów z Dumy Państwowej, problem jest tak poważny, że konieczne jest przygotowanie specjalnej ustawy, mającej znacznie utrudnić im legalne funkcjonowanie.

- Wspólnie z księdzem Fiodorem Łukjanowem prowadzimy szeroko zakrojone prace legislacyjne nad zakazem reklamy usług magicznych. Są to wszelkiego rodzaju wróżby, astrologia, media. Musimy je usunąć z pola informacyjnego, żeby ludzie nie mieli dostępu do tych informacji – stwierdził poseł do Dumy Państwowej, Aleksander Spiridonow.

Na początek władza chciała jedynie zakazać możliwości reklamowania tego typu usług w mediach, ale jak informuje Nowa Izwiestja, ostatecznie postanowiono posunąć się o krok dalej. Ich działalność, w trakcie której mają rzucać uroki i zaklęcia, uznana ma być za szkodliwą i podlegać nawet karze.

- Uważam, że próba wywarcia wpływu na inną osobę, zwłaszcza w celu wyrządzenia jej krzywdy, uszczerbku na zdrowiu, powinna podlegać odpowiedzialności karnej – twierdzi rosyjski poseł.

Ustawa zlikwiduje cały sektor gospodarki

Projekt ustawy zakazującej takiej działalności jest już opracowany, a w ocenie prawnika, Dmitrija Krasnowa, „wszelkie praktyki okultystyczne należy utożsamiać z działalnością ekstremistyczną i terrorystyczną”. Ustawodawcy na razie nie wyjaśnili, w jaki sposób będą starać się osądzać, czy dane zaklęcie było szkodliwe i czy wyrządziło komuś krzywdę, ale jak się okazuje, ten z pozoru błahy i zabawy problem, to w Rosji prawdziwa plaga.

Z przytaczanych przez Nowa Izwiestja badań wynika, że nawet 60 procent Rosjan miało kiedyś w życiu kontakt z wróżką, bądź jasnowidzem, a wielkość tego ezoterycznego sektora gospodarki szacowana jest na 2 biliony rubli. Magia jest też najszybciej, zaraz po zbrojeniach, rozwijającym się sektorem gospodarki, a tylko w jednym 2023 roku zyski tej branży wzrosły o 20 proc. W samej Moskwie działalność prowadzi 4,4 tys. wróżbitów, tarocistów i wróżek, a w Rosji ma ich być ponad 30 tys. Wśród nich królują oszuści, zaś z czołówek rosyjskich gazet nie schodzą informacje o kolejnych wyłudzeniach, jak choćby jedno z głośniejszych, kiedy to grupa mieszkańców Petersburga przekazała dwóm wróżkom kwotę o równowartości 300 tys. euro za zabezpieczenie ich specjalną „kopułą ochronną przed oszustami”.