Auchan pod presją sankcji UE w Rosji

Zdaniem francuskiego dziennika Auchan przestrzega sankcji nałożonych przez UE na Rosję.

Nie inwestuje pieniędzy w lokalne interesy, co stawia firmę w bardzo niekorzystnej pozycji w porównaniu do rosyjskich graczy, którzy mogą inwestować wyłącznie we własne firmy ze względu na sankcje - przekazało gazecie źródło bliskie spółce.

Strategia Auchan w Rosji

Wcześniej przedstawiciele Auchan wielokrotnie podkreślali, że firma nie zamierza opuszczać rynku rosyjskiego.

"Oficjalnie dlatego, by nie +karać+ miejscowych klientów, ale w rzeczywistości dlatego, że Rosja była uważana za przyszłościowy rynek, podobnie jak Chiny" - skomentował portal. Decyzja o wyjściu z Rosji zapadła dopiero, gdy stało się jasne, że nie da się prowadzić działalności "przy jednoczesnym przestrzeganiu 18 zestawów sankcji nałożonych przez UE na Moskwę" - twierdzi "Le Figaro".

Rosja utrudnia firmom wychodzenie z jej rynku narzucając na największe przedsiębiorstwa obowiązek uzyskania na to zgody oraz obciążając je podatkami i przymusowymi rabatami. Zdaniem agencji Reutera, zagraniczne firmy, które opuściły Rosję, poniosły z tego tytułu ponad 100 mld dolarów strat. (PAP)