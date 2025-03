Lotnisko Engels w Rosji

Engels w obwodzie saratowskim na zachodzie Rosji to baza ciężkich bombowców strategicznych, używanych do ataków na Ukrainę. Lotnisko, które znajduje się w odległości ok. 700 km od ukraińskich granic, zostało atakowane przez drony w ubiegłym tygodniu.

„W wyniku uderzenia Sił Obrony Ukrainy na lotnisko Engels-2 Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji z 20 marca 2025 r., przeciwnik stracił 96 powietrznych pocisków manewrujących. Środki te przygotowywane były do trzech ataków rakietowych w marcu-kwietniu bieżącego roku” – ogłosił ukraiński sztab na Telegramie.

Osłabiono rosyjskie zdolności

Jak podkreślił w komunikacie, atak doprowadził do zniszczenia zapasów paliwa na lotnisku, co „negatywnie wpływa na zdolności rosyjskiego agresora do realizacji zadań bojowych”.

We wtorek ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii oceniło, że ukraiński atak na lotnisko Engels był najbardziej udanym uderzeniem na siły rosyjskie w tym roku.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)