Aktualizacja oceny zniszczeń dokonanych przez Rosję w Ukrainie

Raport na temat wpływu wojny na gospodarkę i infrastrukturę przygotował Bank Światowy wspólnie z rządem Ukrainy, Komisją Europejską oraz ONZ. Ocena zniszczeń dokonanych przez Rosję w Ukrainie aktualizowana jest regularnie i jest prowadzona na podstawie międzynarodowego modelu. Opublikowany w poniedziałek dokument bierze pod uwagę okres od rozpoczęcia przez Rosję pełnowymiarowej wojny w Ukrainie 24 lutego 2022 r. do końca 2025 r.

Według szacunków bezpośrednie straty spowodowane wojną w tym okresie wyniosły 195 mld dolarów, a więc o 19 mld dolarów więcej niż w poprzednim raporcie opublikowanym przed rokiem.

Trzy razu większe potrzeby niż nominalny PKB Ukrainy za 2025 r.

W dokumencie podkreślono, że potrzeby Ukrainy szacowane na 588 mld dolarów w ciągu najbliższych 10 lat wynoszą trzy razy więcej niż nominalny PKB Ukrainy za 2025 r.

Najbardziej dotknięte są sektory mieszkalnictwa, transportu i energetyki, a szkody i co za tym idzie potrzeby koncentrują się w obwodach frontowych i głównych obszarach metropolitalnych. Szacuje się, że na dzień 31 grudnia 2025 r. 14 proc. budynków mieszkalnych było uszkodzonych lub zniszczonych, co dotknęło ponad trzy miliony gospodarstw domowych.

W sektorze energetycznym, który jest narażony na wzmożone rosyjskie ataki, liczba uszkodzonych lub zniszczonych aktywów wzrosła o około 21 proc. w porównaniu z 2024 rokiem. Obejmuje to infrastrukturę wytwarzania energii, przesyłu, dystrybucji i ciepłownictwa. W sektorze transportu potrzeby wzrosły o blisko jedną czwartą, co jest wynikiem nasilenia ataków na kolej i porty w 2025 r. W tym właśnie sektorze szacowane potrzeby na odbudowę są największe, bo w ciągu najbliższej dekady mają wynieść 96 mld dolarów.

Kolejny jest sektor energetyczny (prawie 91 mld dolarów), dalej sektor mieszkaniowy (prawie 90 mld dolarów), sektor handlu i przemysłu (ponad 63 mld dolarów) oraz sektor rolnictwa (ponad 55 mld dolarów). Koszty zarządzania zagrożeniem wybuchowym i usuwania gruzów mają wynieść prawie 28 mld dolarów.

Z Brukseli Magdalena Cedro