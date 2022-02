Obserwatorzy konfliktu od kilku miesięcy nabrzmiewającego na europejskim stykucoraz częściej zadawali sobie pytanie: a gdzie w tym całym zamieszaniu są Chiny? Długo zachowywały one demonstracyjną wstrzemięźliwość, nawet po wirtualnym szczycie, i dopiero niedawno postanowiły wysłać sygnały, że w tej rozgrywce kibicują Kremlowi. To zresztą żadne zaskoczenie. Kwestią dyskusyjną jest natomiast to, czy faktycznie Pekin jest tu tylko kibicem, czy raczej trenerem.

Jeszcze w zeszłym tygodniu amerykańska dyplomacja postanowiła nieco sprowokować Chińczyków, wzywając ich publicznie do „wykorzystania swoich wpływów w Rosji” na rzecz pokojowego rozwiązania kryzysu wokół Ukrainy . Zapewne nikt w Departamencie Stanu nie zakładał, że władze ChRL będą skłonne wykonać taki gest bezinteresownie, więcspróbował w telefonicznej rozmowie z ministrem spraw zagranicznych Wangiem Yi odwołać się do chińskiego pragmatyzmu. Zasygnalizował mianowicie, że ewentualna eskalacja na Ukrainie zachwieje światową gospodarką, w tym zwłaszcza rynkiem surowców energetycznych. Rykoszetem uderzyłoby to także w Państwo Środka. Ten argument powtórzyła potem na konferencji prasowej podsekretarz ds. politycznych Victoria Nuland. Bardziej niż o reakcję Pekinu chodziło im zapewne o poinformowanie światowej opinii publicznej, że Chiny – chcąc nie chcąc – są w tym konflikcie stroną, a co ważniejsze, że dysponują w Moskwie wpływami, których przynajmniej teoretycznie mogłyby użyć. Przy okazji dali Putinowi prztyczka w nos, podkreślając, że nie jest władcą tak niezależnym i suwerennym, za jakiego pragnie uchodzić w oczach swoich krajowych i zagranicznych fanów.

Tydzień później głos zabrał sam prezydent Xi Jinping, publicznie apelując w tej sprawie do Władimira Putina. Notabene jasno dając w ten sposób do zrozumienia, że to właśnie jego uważa za potencjalnego agresora, i zadając przy okazji kłam oficjalnej propagandzie Kremla próbującej obarczyć winą NATO i Ukraińców. Bez wątpienia chińscy oficjele pamiętają numer, jaki im i światu wyciął rosyjski prezydent, napadając w 2008 r. na Gruzję akurat podczas letniej olimpiady w Pekinie (a światu także w roku 2014, gdy podczas igrzysk w Soczi zajął Krym i wschodnią Ukrainę). To, że Xi położył na szali swój autorytet, zamiast ograniczyć się do wykorzystania posłańców niższej rangi, praktycznie wyklucza wariant, w którym Chiny akceptują rychłą rosyjską akcję zbrojną, a ich apele to jedynie dogadana po cichu z Moskwą zasłona dymna. Putin w Pekinie jest zaś nie tylko honorowym gościem, lecz poniekąd także gwarantem, że nic nieprzewidzianego się we wschodniej Europie nie zdarzy. Przynajmniej na razie.