Rosja chce "zrównać Ukrainę z ziemią", to "atak na cały wolny świat" - tak o inwazji na swój kraj powiedziała była ukraińska premier Julia Tymoszenko w wywiadzie dla włoskiej stacji telewizyjnej SkyTg24 w czwartek. Jej zdaniem to, co dzieje się na Ukrainie to "ludobójstwo".

Komentując rozmowy szefów MSZ Ukrainy i Rosji, Dmytra Kułeby i Siergieja Ławrowa, była premier stwierdziła, że stronie ukraińskiej "odmówiono korytarza humanitarnego, by ewakuować cywilów z (oblężonego) Mariupola" i to mimo - jak dodała - że w mieście tym zginęło już ponad 1000 osób. Reklama Tymoszenko odniosła się też do słów Ławrowa, że Rosjanie postępują zgodnie z planem. "Możecie sobie wyobrazić, o jakie chodzi plany; o to, by zamordować demokratyczny kraj w środku Europy. Oni chcą nas zrównać z ziemią" - oświadczyła. Jej zdaniem Rosjanie "nie uważają Ukrainy za państwo". "Są przeciwni naszemu językowi, naszej kulturze, naszemu istnieniu i dlatego nas zabijają. To ludobójstwo narodu ukraińskiego" - dodała Tymoszenko. (PAP)