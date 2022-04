Powinny być mocniejsze. W 2015 r. Putin dostał od Watykanu nagrodę za pokój. Za pokój! (Putin otrzymał z rąk papieża upominkowy medal z wizerunkiem Anioła Pokoju, który „niszczy złego ducha wojny”- red.). Po tym, co zrobił na Krymie i jakich rzezi ludzi dokonał na Donbasie. Po tym, jak zamordował 10 tys. cywilów. Za pokój! To, co mówi Franciszek o wojnie, to jakaś kokieteria. On od wielu, wielu lat działa na rzecz Moskwy. To wynika również z tego, że kompletnie nie rozumie, czym jest Rosja. Pamięta pani poprzedniego nuncjusza watykańskiego w Ukrainie? Claudio Gugerotti. Najpierw był nuncjuszem w Gruzji, skąd w atmosferze skandalu przeniesiono go do Białorusi, a potem do nas, w 2015 r. Teraz jest w Wielkiej Brytanii. To człowiek, który miał czelność mówić o moim kraju zaatakowanym przez Rosję, kraju, w którym Ruscy zabijali cywilów, w tym kobiety i dzieci, że… Zaraz to dokładnie sprawdzę, o, proszę: „Trzeba powiedzieć, że ze względów politycznych wspominanie o Ukrainie nie jest modne. Bo Ukraina to kraj, który spowodował czy pogłębił trudności w relacjach między Stanami Zjednoczonymi i Europą a Rosją, zatrzymał je w szachu. A zatem mówić dziś o Ukrainie oznaczałoby mówić o własnych niepowodzeniach”. Czy pani to rozumie? Dla Watykanu zajmowanie się Ukrainą było niemodne. Na litość boską! Gugerotti był i jest bardzo prorosyjski. Kiedy był nuncjuszem w Ukrainie, ważniejsza była dla niego moskiewska Cerkiew niż my. I teraz trzeba o tym mówić wprost. Już nie można być delikatnym, politycznie poprawnym, grzecznym. Jemu, czyli watykańskiemu wysłannikowi, przeszkadzała niezależna od Moskwy Cerkiew ukraińska. Tak jak mu przeszkadzała niezależna Ukraina. Kiedy przeanalizuje się jego zachowania, rozumie się, co wyprawia Franciszek w sprawie Ukrainy. Teraz mamy nuncjusza pochodzącego z Litwy, który po prostu unika spotkania z Ukraińskim Kościołem Prawosławnym, który według sondaży z zeszłego roku liczy 15 mln wiernych. Już wiemy, że teraz jest ich zdecydowanie więcej.