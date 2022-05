We wtorek z wizytą do Ukrainy udała się szefowa federalnego MSZ Annalena Baerbock (Zieloni). W planie ma m.in. wizytę w Buczy oraz spotkanie z szefem MSZ Ukrainy Dmytro Kułebą. Baerbock jest pierwszym członkiem rządu RFN, który udał się do Kijowa od czasu rosyjskiego ataku 24 lutego – podkreśla „Tagesschau”.

Pierwszym puntem wizyty Baerbock jest odwiedzenie Buczy, miejsca rosyjskich zbrodni na ludności cywilnej, w towarzystwie prokurator generalnej Ukrainy Iryny Wenediktowej. Po południu w Kijowie ma odbyć się spotkanie Baerbock z Dmytro Kułebą. Minister zapowiedziała też ponowne otwarcie ambasady niemieckiej w Kijowie. „Ostatni pracownicy ambasady wyjechali 25 lutego do Polski i kontynuowali pracę częściowo stamtąd, a częściowo z Berlina" – przypomina agencja Dpa. Niemcy są jednym z ostatnich krajów zachodnich, które ogłosiły ponowne otwarcie swojej ambasady w Kijowie. W niedzielę o powrocie pracowników do ambasad poinformowały USA i Kanada, a wcześniej w Kijowie ponownie otwarto przedstawicielstwa m.in. Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii i Austrii. Nadal nie wiadomo, czy i kiedy z wizytą do Ukrainy uda się kanclerz Olaf Scholz (SPD), zapraszany wielokrotnie przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.