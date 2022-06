Morawiecki mówił na konferencji po polsko-ukraińskich konsultacjach międzyrządowych, że Polska za swoją aktywność jest bardzo mocno atakowana propagandowo "na najróżniejsze sposoby poprzez rosyjskie trolle" i wielu miejscach świata widać ten atak.

Reklama

"Myślę, że Rosja jest coraz bardziej przerażona relacjami polsko-ukraińskimi. Tym jak te relacje rosną, krzepną, tężeją. Jak jesteśmy w stanie budować przyszłość w oparciu o teraźniejszość" - mówił.

Reklama

Stwierdził, że pomimo iż "Ukraina jest gnębiona" coraz bardziej ujawnia się "ogromny potencjał 80 mln ludzi, ogromnego terytorium, współpracujących ze sobą gospodarek, które są względem siebie - można rzec - uzupełniające". Morawiecki przyznał, że w niektórych dziedzinach nasze gospodarki konkurują ze sobą, ale - jak powiedział - "jesteśmy uzupełniającymi się w ogromnym stopniu państwami".

"Ten potencjał został na Kremlu dostrzeżony i rzeczywiście ta nasza współpraca rodzi się w tak przyspieszonym tempie, w tym jakże trudnym czasie (...) tworzy zupełnie nową perspektywę, o której mogliśmy tylko marzyć" - ocenił.

Dodał, że o takiej perspektywie marzył b. prezydent Lech Kaczyński i nawiązywał do jego słów, że nie jesteśmy w stanie zmienić dramatycznej przeszłości, ale jesteśmy w stanie sprawić, aby ona nie determinowała przyszłości.

"I to właśnie robimy poprzez podpisanie tych wszystkich memorandów" - powiedział Morawiecki.

Dodał, że dokumenty te "stanowią przedsionek do zupełnie innej współpracy". "Do takiej współpracy jakiej do tej pory Ukraina nie miała z żadnym innym państwem. One być może będą stanowiły przedsionek do nowego traktatu polsko-ukraińskiego, o którym będziemy dyskutować w najbliższych tygodniach, miesiącach i kwartałach" - powiedział Morawiecki.

Po konsultacjach międzyrządowych premier Ukrainy Denys Szmyhal poinformował o podpisaniu ośmiu dokumentów dotyczących sfer: energetyki, wojskowo-obronnej, współpracy transgranicznej i celnej, polityki ekologicznej, polityki regionalnej, odbudowy Ukrainy oraz współpracy w zakresie pamięci narodowej. (PAP)

autor: Rafał Białkowski, Daria Kania