Władze Ukrainy zwróciły się z prośbą do pozostających za granicą uchodźców, by nie wracali do kraju co najmniej do wiosny, jeżeli tylko mają taką możliwość - poinformował we wtorek portal strana.ua, powołując się na wypowiedź wicepremier Iryny Wereszczuk.

„Będę prosić, byście nie wracali, musimy przeżyć zimę. Niestety sieci energetyczne nie wytrzymają, widzicie, co wyprawia Rosja. Nie musicie wracać. Jeżeli macie możliwość, żeby zostać, to lepiej póki co przezimować za granicą" – powiedziała w telewizji Wereszczuk, wicepremier i minister do spraw reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych. Reklama Według różnych szacunków od początku rosyjskiej agresji Ukrainę opuściło 6-10 mln osób, a większość z nich przebywa na terytorium państw Unii Europejskiej. Od początku października ukraińskie elektrownie i elektrociepłownie oraz inne obiekty cywilnej infrastruktury energetycznej są celami masowych ostrzałów ze strony wojsk rosyjskich. W Kijowie od czwartku obowiązuje tryb oszczędzania energii elektrycznej. Oznacza to m.in., że sklepy mają zrezygnować z oświetlania swoich witryn, trolejbusy zostały zastąpione autobusami, a ulice są słabiej oświetlone. Wdrażane są również przerwy w dostawach prądu. sm/ akl/