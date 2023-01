Ministerstwo wezwało ukraińskiego dyplomatę, by wyjaśnił komentarz Mychajły Podolaka, doradcy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, dotyczący ataków dronów na wojskowe instalacje w Isfahanie. Podolak na swoim profilu na Twitterze napisał: "Wybuchowa noc w Iranie - produkcja dronów i rakiet, rafinerie ropy. Ukraina ostrzegała", odnosząc się do wielokrotnych wezwań, by Teheran zaprzestał dostaw broni do Moskwy - przypomniał portal.

Izrael zaatakował, Ukraina ma ponieść konsekwencje

Agencja informacyjna Nour, powiązana z irańską Najwyższą Radą Bezpieczeństwa Narodowego poinformowała wcześniej, że "jeśli rząd Ukrainy nie wyrzeknie się oficjalnie tweeta doradcy Zełenskiego, który sugerował współudział Kijowa w posunięciu przeciwko Iranowi, będzie to miało poważne konsekwencje" - poinformował Iran International.

Iran poddaje w wątpliwość udział Ukrainy w ataku, jednoznacznie wskazując, że jego sprawcą był Izrael. Na podobnym stanowisku stoi "Wall Street Journal", który w niedzielnym raporcie poinformował, że atak przeprowadził właśnie Tel Awiw. Iran International podkreślił, że Rosja potępiła ten atak i ostrzegła przed działaniami, które nazwała "prowokacyjnymi", mogącymi wywołać eskalację w i tak już napiętej sytuacji.

Iran dostarcza Rosji drony, które są wykorzystywane w atakach przeciwko Ukrainie. Stany Zjednoczone i Europa nałożyły nowe sankcje na Teheran w związku z wojskową współpracą z Moskwą, a także ze względu na krwawe tłumienie protestów trwających w Iranie od września ubiegłego roku - przypomniał portal.

Irański program kosmiczny został osłabiony

Według izraelskiego bloga internetowego Intellitimes, celem ataku dronów był "Irański Instytut Badań Kosmicznych" powiązany z ministerstwem obrony. Dziennik "Jerusalem Post", powołując się na zachodnie i zagraniczne źródła wywiadowcze, napisał też, że wbrew twierdzeniom Iranu atak na placówkę był "ogromnym sukcesem".

Sobotni atak nastąpił w momencie, gdy Stany Zjednoczone i Izrael rozszerzyły współpracę wojskową; w ubiegłym tygodniu obydwa kraje przeprowadziły wspólne ćwiczenia wojskowe oraz omówiły sposoby zwalczania potencjału Iranu - zaznaczył Iran International.

