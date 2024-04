"Po raz pierwszy jednostki rakiet przeciwlotniczych sił powietrznych we współpracy z wywiadem wojskowym Ukrainy zniszczyły bombowiec strategiczny dalekiego zasięgu Tu-22M3, zdolny do przenoszenia pocisków manewrujących Ch-22 używanych przez rosyjskich terrorystów do atakowania spokojnych ukraińskich miast. Dzisiejszy atak był pierwszym przypadkiem zniszczenia dwóch takich pocisków" - napisał Ołeszczuk. (https://t.me/ComAFUA/271)

"Błyskawiczna karma w akcji - samolot Tu-22M3 Rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych, który w nocy wystrzeliwał pociski, rozbił się w Kraju Stawropolskim (na południowym zachodzie Rosji - PAP). Niestety, piloci przeżyli" - czytamy w komunikacie. (https://tinyurl.com/yc6eknc3)

"W rejonie (powiecie) krasnogwardiejskim samolot rozbił się na polu. Według danych operacyjnych nie było żadnych uszkodzeń ani ofiar, piloci katapultowali się" - przekazał gubernator Kraju Stawropolskiego Władimir Władimirow na Telegramie. (https://t.me/VVV5807/2678)

Z Kijowa Iryna Hirnyk