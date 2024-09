1800 km w głąb Rosji

"Ciągle rozwijane przez najlepszych ukraińskich specjalistów drony już obecnie pozwalają nam uderzać w cele militarne znajdujące się nawet 1800 km w głąb Rosji" - stwierdził Budanow.

"Lotniska wojskowe, będące źródłem ciągłego zagrożenia dla miast Ukrainy, drżą od ataków powietrznych. Cała infrastruktura Rosji pracująca na rzecz wojny poniosła i będzie ponosić straty" - zapowiedział szef HUR.

Ukraińskie ataki na cele w Rosji

Kijów od miesięcy atakuje dronami zakłady energetyczne, rafinerie i inne cele wojskowe znajdujące się na terytorium Rosji.

Budanow zauważył też, że w ostatnich miesiącach dzięki skutecznym działaniom wywiadu wojskowego "Ukraina udowodniła światu, że Morze Czarne nie należy do Rosji". "Zmusiliśmy wroga do przeniesienia floty na +bezpieczną+ odległość, do opuszczenia granic morskich, które od dawna uważał za swoje" - zaznaczył.

Dyrektor HUR oświadczył, że wojskowi cyberspecjaliści przeprowadzili w ostatnim roku "dziesiątki udanych operacji, uzyskali cenne dla Ukrainy informacje, penetrowali bazy danych państwa agresora i znaleźli słabe punkty w jego komunikacji". (PAP)