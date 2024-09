Odbudowa Ukrainy

Reklama

Ponad trzy miesiące temu Paweł Kowal, szef sejmowej komisji spraw zagranicznych i pełnomocnik rządu ds. odbudowy Ukrainy, zapowiedział, że w Rzeszowie powstanie oddział United Nations Office for Project Services (UNOPS). To agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych, która odpowiada za zarządzanie projektami, finansami oraz budowę infrastruktury. UNOPS ma ułatwiać polskim firmom udział w zamówieniach publicznych dotyczących odbudowy Ukrainy. „Nie zmarnowaliśmy tych miesięcy” – zapewnił w rozmowie z PAP Paweł Kowal.

W połowie lipca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w sprawie ratyfikacji umowy między rządem RP a Organizacją Narodów Zjednoczonych dotyczącą utworzenia Przedstawicielstwa Biura Narodów Zjednoczonych do spraw Obsługi Projektów. Siedziba UNOPS będzie w Warszawie, a w Rzeszowie oddział tej instytucji. Rzeszowskie biuro ma być w pomieszczeniach nad kinem Zorza.

Reklama

„Jesteśmy przygotowani. Zakładam, że terminy zostaną dotrzymane i jeszcze w tym roku będziemy gościć UNOPS, ale także, że zaczniemy szkolenia dla biznesu. Po to, żeby biznes był przygotowany do składania już konkretnych wniosków na konkretne zamówienia” – powiedział Kowal.

Polska będzie się koncentrować na odbudowie Charkowa

Jak podkreślił, choć podział jest umowny, Polska będzie się najbardziej koncentrować na odbudowie Charkowa, ale niewykluczone, że pomoc będzie dotyczyć także Lwowa.Zainteresowanie odbudową Ukrainy zgłosiło już ponad trzy tysiące polskich firm.

„To nie zawsze są duże firmy, ale bardzo zwinne i sprawne, i potrzebują finansowania na projekty. Mamy już to finansowanie, ponieważ to jest kwestia instrumentu dla Ukrainy, czyli Ukraine Facility. Wiemy, gdzie składać pierwsze pomysły i projekty, które potem się rozwiną w już bardziej rozbudowane wnioski. Czyli dzisiaj wiadomo co robić, patrzymy na tę mapę, co się z niej ułoży. Widzę, że jest duże zainteresowanie takimi kwestiami, jak szkolenia, energetyka. Zauważyłem duże zainteresowanie kwestiami medycznymi, szczególnie związanymi z protezami i wszystkim, co się wiąże ze skutkami wojny” – zaznaczył Kowal.

Do kogo powinny zgłaszać się firmy zainteresowane odbudową Ukrainy

Firmy zainteresowane odbudową Ukrainy mogą się zgłaszać do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), do organizacji przedsiębiorców, a projekty o charakterze samorządowym przyjmuje Związek Miast Polskich.

„Rozbudowa tych pomysłów będzie trwała kilka miesięcy, finansowanie i umowy będą przyszykowane pewnie za około rok, ale proces zaczyna się teraz” – podkreślił polityk. Jak dodał, trzeba czekać na otwarcie siedziby i biura UNOPS.

Kowal zapowiedział też, że dla zainteresowanych przetargami ONZ-towskimi będą dodatkowe szkolenia. „Wreszcie po latach oczekiwania, w tych przetargach ONZ-towskich firmy się dobrze pozycjonują, zaczynają wygrywać” – dodał.

Kto sfinansuje odbudowę Ukrainy?

Dopytywany, kto zapłaci za odbudowę Ukrainy, powiedział, że duża część projektów będzie finansowana w oparciu o kredyty, pracę, innowacyjność i pomysły samych Ukraińców. „Przecież jeśli będzie dobre kredytowanie, obniżone ryzyko, to daje możliwość zarobienia tym, którzy będą prowadzili te projekty, a także będzie rozwijało samą Ukrainę” – podkreślił poseł.

Jak dodał, Rosja musi zapłacić za zniszczenia na Ukrainie. „Nie tylko w akcie sprawiedliwości, ale jako pewna przestroga dla tych, którzy chcieliby pójść podobną drogą co Rosjanie” – powiedział Kowal. (PAP)

autorka: Agnieszka Lipska