Kontrakt na milion

Nowy „specjalny kontrakt 18–24” to propozycja dla młodych Ukraińców, którzy dobrowolnie zdecydują się wstąpić do armii na rok. W zamian mają otrzymać szereg benefitów: miesięczne wynagrodzenie nawet do 120 tys. hrywien, dostęp do bezpłatnego studiów, kredyt hipoteczny 0%, opiekę zdrowotną – także z gwarancją protetyki – oraz możliwość wyjazdu za granicę po zakończeniu służby. Kontrakt opiewał by na około 24 000 dolarów rocznie.

Pomysłodawcy podkreślają, że kontrakt ma charakter dobrowolny i jest skierowany tylko do ochotników. Ale w praktyce dotyczy wyłącznie służby w jednostkach szturmowych, na linii frontu. A to – zdaniem wielu – podnosi stawkę gry.

Cheeseburger nie przykryje strachu

TikTokowy spot z kalkulatorem cheeseburgerów miał być lekki i zrozumiały, ale wywołał efekt odwrotny od zamierzonego. Niektórzy zarzucają resortowi brak empatii i żartowanie z tragedii. Młodzi nie są bezrefleksyjnymi konsumentami – wojna to nie kampania promocyjna z kuponem rabatowym. Zdaniem komentatorów, cała kampania wygląda jak desperacka próba uzupełnienia braków kadrowych, a kontrast pomiędzy „lifestylowym” językiem promocji a brutalną rzeczywistością wojny budzi niepokój.

Nierówna gra: młodzi na front, starsi w tle

Nie bez znaczenia pozostaje też aspekt sprawiedliwości. Wielu komentujących pyta, dlaczego atrakcyjne warunki oferowane są wyłącznie osobom w wieku 18–24 lata, podczas gdy starsi żołnierze nie mają dostępu do takich przywilejów. Brakuje jasnych gwarancji dotyczących bezpieczeństwa czy odszkodowań w razie śmierci.

Eksperci ostrzegają, że bez transparentności i realnego systemu ochrony dla rodzin poległych, kontrakt nie będzie zachętą – a formą presji pod przykrywką atrakcyjnych haseł.

„Dobrowolna mobilizacja”? Społeczne napięcie rośnie

Choć MON podkreśla, że kontrakt jest gotowy i czeka tylko na akceptację Rady Ministrów, wielu obserwatorów dostrzega w tym przygotowanie gruntu pod obowiązkową mobilizację młodych. Już teraz pojawiają się zdjęcia 18-latków składających przysięgę w jednostkach, co może być elementem szerszej kampanii przygotowawczej.

