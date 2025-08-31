Politycy w USA "tracą cierpliwość" do Europy

Jak relacjonuje Axios, w Białym Domu ma w ostatnich dniach panować frustracja wynikająca z braku widoków na rychłe zakończenie wojny Rosji z Ukrainą. Rozczarowany jest też osobiście Trump, który rozważać ma nawet „porzucenie dyplomatycznych wysiłków na tak długo jak jedna lub obie strony nie okażą większej elastyczności”.

Według mającego dobre źródła w Waszyngtonie portalu część urzędników Białego Domu uważa, że główną winę za brak postępu ponoszą Europejczycy i widzą w nich „główną przeszkodę”.

Axios twierdzi, że w otoczeniu Trumpa niektórzy „tracą cierpliwość do europejskich przywódców”. Zarzucają im „naciskanie na Ukrainę, by ta czekała na nierealistyczne ustępstwa terytorialne ze strony Rosji”.

Część Europy żyje w "krainie baśni"

Jednocześnie - według Amerykanów - Brytyjczycy i Francuzi mają być „najbardziej konstruktywni”. Przywódcy innych europejskich państw - jak tłumaczy anonimowo jeden wysokich rangą urzędników Białego Domu - „chcą, by to Stany Zjednoczone poniosły pełen koszt tej wojny, nie ryzykując przy tym niczym samemu”. Część Europejczyków ma „funkcjonować w krainie baśni”.

Axios informuje, że Biały Dom poprosił ministerstwo skarbu (finansów) o stworzenie listy potencjalnych sankcji, które Europa mogłaby nałożyć na Rosję. Ma to być m.in. całkowite zakończenie zakupów gazu i ropy z Rosji, a także sankcje wtórne na Indie i Chiny, prawdopodobnie podwyższone cła, podobne do tych, na które zdecydował się już wobec tych azjatyckich państw Waszyngton.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ocenił w sobotę, że przywódca Rosji Władimir Putin odpowiada „jeszcze większą agresją” na wysiłki krajów Europy i Stanów Zjednoczonych, by doprowadzić do zakończenia wojny przeciwko Ukrainie. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział zaś w piątek, że on i Merz będą podczas weekendu rozmawiać telefonicznie z prezydentem Trumpem. Zdaniem francuskiego prezydenta Putin oszukał Trumpa, że chce spotkać się z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Europejscy politycy przekonują, że z tego powodu powinien zostać zaostrzony reżim sankcyjny wobec Rosji.