Oświadczenia szefa polskiego rządu i francuskiego prezydenta zostały wygłoszone przed rozmowami w Pałacu Elizejskim, w których z polskiej strony biorą udział również minister ds. UE Konrad Szymański i wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Premier Morawiecki ocenił, że epidemia weryfikuje podejście do współpracy poszczególnych państw i podziękował prezydentowi Macronowi za "rozwijanie dialogu" polsko-francuskiego.

"Dzisiaj weryfikujemy nasze zdolności do odpowiedzi na największy kryzys od dziesięcioleci" - zauważył premier.

"Dzisiaj tempo szczepienia, programy szczepionkowe, współpraca z KE i przynaglanie poszczególnych firm, producentów szczepionek do tego, żeby jak najszybciej dostarczały do Polski, Francji, całej UE szczepionki jest takim fundamentalnym zadaniem, które wspólnie wykonujemy" - dodał.

Morawiecki zaakcentował znaczenie solidarności w procesie szczepień i "europeizacji" elementów produkcji w kluczowych sektorach.

"Wspieram Francję w tym głosie, żeby część produkcji, która przez poprzednie 20-30 lat została +wyoutsourcowana+ poza Europę, z powrotem wracała do Europy, do Polski, do Francji, to niezwykle ważne dla europejskiej autonomii w obszarze produkcji w dziedzinach fundamentalnie ważnych" - powiedział.

Jako kolejny temat rozmowy z Macronem wymienił obronność oraz kwestie bilateralne, w tym współpracę w przemyśle, w obszarze klimatu i inwestycji infrastrukturalnych.

Premier Morawiecki podkreślił, że polski rząd będzie chciał współpracować z Francją m.in. w obszarze infrastruktury kolejowej przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz w obszarze infrastruktury cyfrowej.

Szef polskiego rządu poinformował, że po spotkaniu uda się do Francuskiego Związku Pracodawców MEDEF, gdzie będzie rozmawiał o dalszych dwustronnych inwestycjach.

Premier podkreślił wspólne podejście Francji i Polski nie tylko do inwestycji, ale też Funduszu Odbudowy.

"Nasza dobra współpraca gospodarcza - jestem przekonany - będzie takim wspólnym mianownikiem w tych wielu sferach, o których obaj mówiliśmy, żeby umocnić UE" - powiedział szef polskiego rządu.

"Wierzę bardzo mocno w UE, wierzę we współpracę transatlantycką, wierzę w przyjaźń narodów polskiego i francuskiego" - dodał Morawiecki.

Prezydent Macron wśród tematów rozmów również wymieniał szczepienia przeciw Covid-19 i wyraził nadzieję, że uda się wykazać solidarnością w podziale szczepionkami z krajami rozwijającymi się.

"Będziemy bronić wspólnego frontu walki z pandemią, tak abyśmy mogli produkować szczepionki i by Europa mogła mieć więcej zaszczepionych osób" - oświadczył.

Macron zaznaczył, że pandemia wymaga zbiorowego działania i stworzenia wspólnej platformy zakupu szczepionek, tak aby żadne z państw nie było pominięte przy ich zakupie.

Prezydent Francji podkreślił także potrzebę zwiększenia możliwości produkcyjnych szczepionek.

"Jednocześnie musimy przygotować się na przyszłość, w szczególności musimy zbudować przyszłe inwestycje i zapewnić trwały, włączający wszystkich wzrost" - zauważył Macron.

Jako temat rozmowy z szefem polskiego rządu wymienił również plany inwestycyjne, oparte o Fundusz Odbudowy oraz transformację energetyczną.

"Musimy również zapewnić strategię przemysłową na skalę europejską i zmniejszyć zależność kluczowych sektorów" - dodał.

Prezydent Francji zaakcentował, że środowe rozmowy będą dotyczyły także obronności, w tym wschodniej flanki NATO oraz europejskich mechanizmów bezpieczeństwa.

Podziękował szefowi polskiego rządu za wizytę w trudnym okresie pandemii i możliwość prowadzenia dialogu polsko-francuskiego.

Premier Morawiecki po rozmowach w Pałacu Elizejskim uda się do Francuskiego Związku Pracodawców MEDEF, gdzie spotka się z przedstawicielami przedsiębiorców i szefem organizacji Geoffreyem Roux de Bezieuxem.