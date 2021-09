"Wspólnie możemy zbudować gospodarkę wolną od węgla, która będzie działała w najlepszym interesie ludzi i przyrody" - podkreśliła. Na temat transformacji energetycznej o odejściu od węgla przewodnicząca KE mówiła w wystąpieniu odtworzonym podczas inauguracji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Reklama

Szefowa KE oceniła, że nie ma lepszego miejsca do rozmowy o odbudowie Europy niż Katowice - miejsce, które przed laty kojarzyło się głównie z kopalniami, a obecnie jest znane z rozwijającej się kultury, sztuki, nowoczesnej architektury, przyrody, sportu i biznesu. "Katowice pokazują to, jak ogromne szanse leżą w transformacji naszej gospodarki" - wskazała.

"Przyroda nie może już płacić za to takiej ceny"

"Nauka wyraźnie nam podpowiada, że gospodarka oparta na węglu nie może być kontynuowana, ponieważ przyroda nie może już płacić za to takiej ceny, a szkody wyrządzone klimatowi są zbyt wielkie” - zaznaczyła, przypominając o coraz częstszych powodziach, pożarach lasów i trąbach powietrznych.

Jak przekonywała, gospodarka może rozwijać się bez szkody dla planety i "bez niszczenia przyszłości naszych dzieci” i europejskie firmy coraz częściej zieloną transformacje zaczynają przekuwać z sukces biznesowy, zaś coraz więcej konsumentów domaga się czystych produktów.

Von der Leyen przypomniała, że Polska jest w tym roku największym w Europie eksporterem elektrycznych autobusów - jedna trzecia europejskich pojazdów tego typu jest produkowana w Polsce. Szefowa KE zaznaczyła, że to tylko jeden z przykładów, a Polska stoi w centrum ważnych zmian i, wraz z innymi państwami tej części kontynentu, jest "kuźnią innowacji”.

"Pytanie, które przed nami stoi, to nie czy dojdzie do transformacji naszej gospodarki, ale jak możemy przyspieszyć ten proces i sprawić, by był on korzystny dla wszystkich Europejczyków, w tym dla tradycyjnie górniczych regionów, jakim jest Śląsk” - podkreśliła.

"Jesteśmy pierwszym kontynentem, który w tak szczegółowy sposób podchodzi do tych zmian"

Von der Leyen dodała, że KE pracuje nad tą kwestą od czasu uruchomienia Europejskiego Zielonego Ładu. "Tego lata zaproponujemy bardzo szczegółową +mapę drogową+, która będzie zmierzała do osiągnięcia celów klimatycznych. Jesteśmy pierwszym kontynentem, który w tak szczegółowy sposób podchodzi do tych zmian” - mówiła, zapowiadając m.in. inwestycje infrastrukturę wodorową i elektryczną. 17 mld euro z Funduszu Społeczno-Klimatycznego pozwoli ograniczyć rachunki za energię obywatelom i małym firmom - zapowiedziała. Przewodnicząca KE przekonywała, że wszyscy muszą zaangażować się w te zmiany: liderzy biznesowi, inwestorzy, władze samorządowe.

Przypomniała też, że przed rokiem zainicjowała projekt "Nowego europejskiego Bauhausu”, czyli ruchu kulturowego wokół Europejskiego Zielonego Ładu. Władze KE do współpracy zapraszają m.in. artystów, architektów, inżynierów i naukowców do przedstawiania swoich pomysłów na powiązanie zrównoważonego rozwoju ze stylem. Mogą to być projekty dotyczące np. budynków, ubrań czy edukacji.

"Europa jest kontynentem innowatorów, naszą rolę jest wspieranie tych pionierów zmian i towarzyszenie im w podróży. Wspólnie możemy zbudować gospodarkę wolną od węgla, która będzie działała w najlepszym interesie ludzi i przyrody" - podkreśliła.