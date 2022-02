Ukraiński ambasador w Niemczech Andrij Melnyk wyraził sceptycyzm co do rozpoczętych pokojowych rozmów Rosji i Ukrainy. Są to jedynie "rozmowy rozpoznawcze" - powiedział dyplomata w poniedziałek w programie tagesschau24.

Według Melnyka prawdziwe rozmowy pokojowe nie są jeszcze możliwe, ponieważ z ukraińskiego punktu widzenia Rosja musi przede wszystkim zaprzestać działań wojennych i wycofać swoje wojska z Ukrainy. Reklama "Mam nadzieję, że to nie jest zwodniczy manewr" - powiedział ambasador w odniesieniu do rosyjskiej propozycji rozmów. Sytuacja na Ukrainie jest nadal "bardzo, bardzo dramatyczna i napięta" - powiedział Melnyk. Podkreślił, że bardzo ważne jest, aby pomoc rządu niemieckiego w postaci dostaw broni była kontynuowana. "To wyraźny sygnał solidarności z Ukrainą" - powiedział Melnyk. Ambasador wyraził nadzieję, że broń dotrze na Ukrainę w najbliższych dniach. Jednak oprócz zadeklarowanej broni defensywnej potrzebne będą dalsze materiały wojenne, ponieważ Ukraina przygotowuje się do przedłużającego się konfliktu. "Ten blitzkrieg Putina nie powiódł się. A to oznacza, że powinniśmy być przygotowani na długi czas. To będzie kolejna bardzo krwawa wojna" - powiedział Melnyk.