Wniosek w przeciągu najbliższych dni ma zostać formalnie złożony w Brukseli. Pismo zostało podpisane również przez premier Natalię Gavrilitę i przewodniczącego parlamentu Igora Grosu.

"Mołdawia potrzebowała 30 lat, by osiągnąć dojrzałość, ale dzisiaj kraj jest gotowy do tego, by wziąć odpowiedzialność za własną przyszłość" - podkreśliła Sandu, pokazując dziennikarzom podpisany dokument.

"Chcemy być częścią wolnego świata. Niektóre decyzje wymagają czasu, ale inne musza być podejmowane szybko i zdecydowanie, wykorzystując możliwości, jakie daje zmieniający się świat" - powiedziała prezydent Mołdawii.

W czwartek o członkostwo w UE oficjalnie wystąpiła Gruzja.

W poniedziałek wniosek o przystąpienie Ukrainy do UE podpisał prezydent tego napadniętego przez Rosję kraju, Wołodymyr Zełenski.