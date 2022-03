Na Ukrainę trafi transport do 4,5 tys. granatników M72 i do 7,5 tys. granatów ręcznych – poinformowała w czwartek minister obrony Kanady Anita Anand. To kolejny pochodzący z wyposażenia kanadyjskiej armii transport broni ofensywnej.

Reklama

Dodatkowo Ottawa przekaże 1 mln CAD na sfinansowanie zakupu systemu analizy zdjęć satelitarnych o wysokiej rozdzielczości, by możliwe było bieżące obserwowanie ruchów wojsk rosyjskich.

Reklama

Również w czwartek władze Kanady anulowały klauzulę najwyższego uprzywilejowania, która dotychczas obowiązywała w handlu z Rosją i Białorusią. Kanada jest pierwszym krajem, który podjął taką decyzję. Na towary z Rosji i Białorusi nałożono cła w wysokości 35 proc. i - jak poinformowała wicepremier i minister finansów Chrystia Freeland - jedynym krajem, który nie ma klauzuli najwyższego uprzywilejowania w handlu z Kanadą była dotychczas Korea Północna.

Rząd zapowiedział też program imigracyjny dla uciekających przed wojną Ukraińców. Minister imigracji Sean Fraser poinformował, że Kanada jest gotowa przyjąć „nieograniczoną liczbę” imigrantów z Ukrainy. W programie imigracyjnym jest m.in. dwuletnia wiza z prawem do pracy. Fraser dodał, że uchylana jest większość wymogów, w tym opłaty, jednak pozostanie konieczność pobierania danych biometrycznych i analiza informacji o danej osobie, by z otwartych granic nie skorzystały osoby niepożądane w Kanadzie, np. walczące przeciw Ukrainie w Donbasie.