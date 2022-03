Komisja Europejska przyjęła we wtorek pozytywną ocenę szwedzkiego Krajowego Planu Odbudowy. Jest to kluczowy krok torujący UE drogę do wypłaty 3,3 mld euro dotacji dla Szwecji z Funduszu Odbudowy.

Ma to wesprzeć realizację inwestycji i reform przedstawionych w szwedzkim KPO i "odegra kluczową rolę w umożliwieniu Szwecji wyjścia silniejszą z pandemii koronawirusa" - podała Komisja. Reklama Fundusz Odbudowy dostarczy do 800 mld euro (w cenach bieżących) na wsparcie inwestycji i reform w całej UE. Szwedzki plan stanowi część skoordynowanej reakcji UE na kryzys związany z koronawirusem. Celem jest sprostanie unijnym wyzwaniom poprzez uwzględnienie transformacji ekologicznej i cyfrowej, wzmocnienie odporności gospodarczej i społecznej oraz spójności jednolitego rynku. Reklama Z oceny Komisji wynika, że Szwecja przeznaczy 44,4 proc. całkowitej alokacji na działania wspierające cele klimatyczne. Sztokholm ogłosił ambitny cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2045 r. "Dzięki połączeniu reform i inwestycji plan (KPO - PAP) wnosi istotny wkład w osiągnięcie tego celu, zajmując się kolejno każdym z najbardziej emitujących sektorów, a mianowicie energią, mieszkalnictwem, przemysłem i transportem. Szwedzki plan obejmuje inwestycje wspierające transformację niskoemisyjną i energetyczną, a także zrównoważoną infrastrukturę. W szczególności zielona transformacja jest wspierana przez szerokie programy subsydiowania mające na celu przyspieszenie dekarbonizacji przemysłu i transportu poprzez promowanie inwestycji w rozwój i stosowanie innowacyjnych technologii na rzecz rozwiązań niekopalnych" - podała Komisja. Reformy obejmują promowanie dekarbonizacji poprzez wymaganie od dostawców paliw mieszania zrównoważonych biopaliw w benzynie, oleju napędowym i paliwie do silników odrzutowych oraz "dostosowanie opodatkowania samochodów służbowych w celu lepszego odzwierciedlenia kosztów posiadania samochodów prywatnych". Z przeprowadzonej przez Komisję oceny szwedzkiego KPO wynika, że przeznaczy też ona 20,5 proc. całkowitej alokacji na transformację cyfrową. Obejmuje to rozwój szybkich łączy szerokopasmowych na obszarach słabo zaludnionych oraz dalszą cyfryzację administracji publicznej.