W ramach umowy, która zostanie podpisana podczas poniedziałkowej wizyty premiera Mario Draghiego. Algieria ma zgodzić się na zwiększenie eksportu gazu do Włoch o 50 proc. - informuje Bloomberg powołując się na swoje źródła.

Reklama

Północnoafrykański kraj będzie dążyć do zwiększenia dostaw do Włoch o 9-10 miliardów metrów sześciennych rocznie już do końca 2022 roku. W 2021 roku Włochy otrzymały z Algierii ok. 21 mld m sześc. gazu, co czyniło ten kraj drugim największym źródłem importu po Rosji, która wysłała na Półwysep Apeniński 29 mld m sześc. Rzecznik rządu Włoch odmówił komentarza.

Reklama

Algieria wyprze Rosję?

Wzrost eksportu prawdopodobnie spowodowałby, że Algieria zastąpiłaby Rosję jako największy dostawca gazu do Włoch. Mimo to może to być ambitny cel. Przemysł energetyczny Algierii został w ostatnich latach osłabiony przez brak inwestycji i niestabilność polityczną. Kraj stara się również zaspokoić rosnący popyt wewnętrzny wraz ze wzrostem liczby ludności, co może ograniczyć możliwości eksportowe kraju.

Według algierskich mediów narodowych, państwowa firma energetyczna Sonatrach na początku kwietnia poinformowała, że ma tylko „kilka miliardów dodatkowych metrów sześciennych” gazu. Mimo to koncern stwierdził, że przyspiesza poszukiwania gazu i być może będzie w stanie podwoić moce produkcyjne w ciągu czterech lat.

Po inwazji Władimira Putina na Ukrainę pod koniec lutego państwa Unii Europejskiej podjęły wysiłki zmierzające do zmniejszenia swojej zależności od Rosji, która pokrywa około 35 proc. zapotrzebowania UE na gaz. Chociaż UE zakazała importu rosyjskiego węgla, ropa i gaz nie zostały jeszcze objęte sankcjami. Włochy zapowiedziały, że poprą zakaz importu rosyjskiego gazu, jeśli UE będzie zjednoczona w takim działaniu.

W Algierii Draghi ma spotkać się z prezydentem Abdelmadjidem Tebboune. Ich umowa będzie obejmować wspólne inwestycje w energię odnawialną, a także gaz, poinformował w piątek Bloomberg.

Algieria przesyła gaz do Europy trzema rurociągami. Dwa prowadzą do Hiszpanii i kolejny, zwany TransMed, do Włoch. Jeden z hiszpańskich rurociągów przebiega przez Maroko i został niedawno odcięty w wyniku sporu dyplomatycznego między Algierem a Rabatem.

Nowe złoża ropy i gazu

Włoska firma Eni, która ma długoterminowe kontrakty gazowe z Algierią, prowadzi rozmowy z Sonatrach na temat zwiększenia dostaw. Od początku wojny w Ukrainie, minister spraw zagranicznych Luigi Di Maio i dyrektor generalny Eni Claudio Descalzi bywali już w Algierii.

W zeszłym miesiącu Eni i Sonatrach ogłosili duże odkrycie złóż ropy i gazu w Północnym Basenie Berkine na algierskiej pustyni. W grudniu podpisali umowę o wartości 1,4 miliarda dolarów o podziale wydobycia ropy i gazu z południowej części basenu.

Eni i Sonatrach odmówiły komentarza na temat poniedziałkowego porozumienia.