Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) zaleca unijnym państwom zachowanie ostrożności i przeprowadzanie testów na obecność koronawirusa.

Liczba zakażeń wzrosła w kilku krajach UE; na początku czerwca w Portugalii diagnozowano prawie 30 tys. nowych infekcji dziennie, a we wtorek we Włoszech odnotowano 62,7 tys. zakażeń, w Niemczech - 122 tys., we Francji ponad 95 tys., czyli najwięcej od kwietnia.

Epidemiolog z Uniwersytetu w Montpellier Mircea Sofonea tłumaczy wzrost fali zakażeń tym, że odporność nabyta dzięki szczepieniom z czasem maleje, a subwariant wirusa BA.5 jest szczególnie zakaźny. Jednak według ECDC nie powoduje on szczególnie ciężkiego przebiegu Covid-19.

