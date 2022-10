"To zadanie pokoleniowe, które musi rozpocząć się teraz" – podkreślili von der Leyen i Scholz przed rozpoczęciem niemiecko-ukraińskiego forum gospodarczego. W spotkaniu w Berlinie wezmą udział czołowi politycy obu krajów, m.in. premier Ukrainy Denys Szmyhal, a głównym tematem będzie odbudowa Ukrainy zaatakowanej przez Rosję.

We wtorek warunki ramowe odbudowy Ukrainy mają być omawiane z udziałem przedstawicieli organizacji międzynarodowych i organizacji pozarządowych.

Jak przypomniał "Tagesschau", w latach 1948-1952 Stany Zjednoczone sfinansowały odbudowę Niemiec i innych krajów europejskich miliardami dolarów w ramach Planu Marshalla. "Teraz to Europa odgrywa szczególną rolę we wspieraniu Ukrainy, która kandyduje do członkostwa w UE. Droga do odbudowy jest zatem również drogą Ukrainy do Unii Europejskiej" – powiedzieli Scholz i von der Leyen. Jak podkreślili, wspieranie Kijowa leży w interesie UE.

"Ukraina broni również międzynarodowego porządku i zasad, podstaw naszego pokojowego współistnienia i dobrobytu na całym świecie. Jeśli więc wspieramy Ukrainę, budujemy przyszłość dla nas i naszej wspólnej Europy" – powiedział kanclerz, podkreślając, że "odbudowa Ukrainy jest zadaniem społeczności międzynarodowej".

Marzena Szulc