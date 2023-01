Do rozpadu państwa czechosłowackiego przyczyniły się wybory parlamentarne z czerwca 1992 r. W Czechach zwycięstwo odniosła Obywatelska Partia Demokratyczna (ODS), której przewodził Václav Klaus. W Słowacji - Ruch na rzecz Demokratycznej Słowacji (HZDS) z Vladimírem Mečiarem. Jak mówił w rozmowie w „Tygodniku TVP” dr Paweł Ukielski, historyk, politycy chcieli zachować federację, jednak nie udało im się wymyślić modelu politycznego, w którym byłoby to możliwe. Doszli więc do wniosku, że prościej będzie ją podzielić. Mečiar i Klaus nie parli do podziału, ale też nie było dla nich najważniejsze, by go powstrzymać.