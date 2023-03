Reklama

Reklama

"Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy publicznej, polski środek pomocy na finansowanie projektu i budowy nowej siedziby Muzeum Historii Polski w Warszawie. Pomoc zostanie również przeznaczona na utworzenie stałej ekspozycji muzeum w nowej siedzibie. Budowa ma się zakończyć do końca 2025 roku. Wsparcie przybierze formę dotacji bezpośredniej w wysokości do około 258,7 mln euro (1,2 mld zł), co odpowiada całkowitym szacowanym kosztom realizacji projektu" - przekazano w komunikacie KE.

Komisja oceniła pomoc na podstawie art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który umożliwia państwom członkowskim udzielanie pomocy państwa na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pod pewnymi warunkami.

Komisja uznała, że polski środek jest "konieczny i odpowiedni do osiągnięcia swojego rzeczywistego celu kulturalnego". Ponadto Komisja stwierdziła, że "pomoc będzie proporcjonalna, tj. ograniczona do niezbędnego minimum i będzie miała ograniczony wpływ na konkurencję i wymianę handlową w UE". Na tej podstawie Komisja zatwierdziła środek zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Prace przy budowie stałej siedziby Muzeum Historii Polski, powstającej na Cytadeli Warszawskiej, w sąsiedztwie Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Katyńskiego oraz Muzeum Niepodległości, są zaawansowane. Od jesieni tego roku dla zwiedzających otwarta będzie przestrzeń wystaw czasowych. Muzealny gmach składa się z sześciu poziomów, dwóch podziemnych oraz czterech naziemnych. Jego powierzchnia wynosi łącznie 44 tys. m kw. Budowa rozpoczęła się w 2018 r.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)