W opublikowanym w środę raporcie instytucja podkreśliła, że w 2025 r. jedynie Słowacja będzie miała większy deficyt budżetowy niż Belgia.

„Nie oznacza to, że istnieje bezpośrednie ryzyko refinansowania, ale Belgia należy do krajów stwarzających największe ryzyko dla średnioterminowej stabilności swoich finansów publicznych” – stwierdzono. „Obniżenie wskaźnika zadłużenia do bardziej zrównoważonego poziomu będzie wymagało znacznego ograniczenia deficytu budżetowego”.

