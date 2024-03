Przedstawiciele 27 krajów członkowskich UE zgodzili się na przegląd funduszu Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju na spotkaniu w Brukseli.

Amunicja dla Ukrainy

Jak przypomina Reuters, fundusz działa na zasadzie gigantycznego programu zwrotu gotówki, zapewniając członkom UE zwroty za wysyłanie amunicji do innych krajów.

Francja nalegała na politykę refundacji broni kupowanej w Europie, podczas gdy Niemcy domagały się uwzględnienia pomocy dwustronnej przy ustalaniu wielkości wkładów krajów do funduszu - twierdzą dyplomaci, na których powołuje się agencja.

Kompromis osiągnięty

Dyplomaci stwierdzili, że osiągnięto kompromis, który pozwala na pewną elastyczność w zakresie zasad kupowania w Europie i uwzględnia część wartości pomocy dwustronnej przy obliczaniu wkładów finansowych członków.

"Szef polityki zagranicznej UE Josep Borrell zaproponował w zeszłym roku utworzenie w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju nowego funduszu pieniężnego przeznaczonego specjalnie na pomoc dla Kijowa – Funduszu Pomocy dla Ukrainy – z budżetem do 5 miliardów euro rocznie przez następne cztery lata. Wywołało to długotrwałą debatę na temat zasad przyszłej pomocy, która ostatecznie doprowadziła do środowego porozumienia" - podał Reuters.

Z Strasburga Łukasz Osiński