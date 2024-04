UE rozważa konfiskatę i redystrybucję rosyjskich aktywów dla Ukrainy

Prezeska Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde uważa, że istnieją prawne przeszkody, by przekazać Ukrainie zamrożone rosyjskie aktywa. To mogłoby w jej ocenie oznaczać złamanie porządku międzynarodowego, którego przestrzegania Zachód wymaga od Rosji - pisze w czwartek "Financial Times".