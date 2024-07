Joachim Brudziński z PiS współprzewodniczącym frakcji EKR

Joachim Brudziński właśnie został współprzewodniczącym frakcji EKR w Parlamencie Europejskim. To kluczowa decyzja, o której poinformował na platformie „X” przyszły europoseł Piotr Müller. Co oznaczać będzie to dla przyszłości PiS? Sprawdź, jak to może wpłynąć na scenę polityczną PE.