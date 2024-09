Raport Draghiego dla Komisji Europejskiej: Nowe wyzwania dla Europy

Reklama

W poniedziałek były szef EBC i były premier Włoch przedstawił 400-stronicowy raport przygotowany na zlecenie Komisji Europejskiej. "Człowiek, któremu przypisuje się uratowanie Europy podczas kryzysu (finansowego), mówi, że teraz musi ona stawić czoło kolejnemu kryzysowi" - relacjonuje portal.

"Amerykanin czytający ten raport zwróciłby uwagę na to, że Draghi posługuje się gospodarką USA jako przykładem, który państwa europejskie powinny naśladować, szukając sposobu na ożywienie wzrostu" - pisze Axios.

Reklama

Start-upy europejskie migrują do USA: Analiza trendów po 2008 roku

Około jedna trzecia start-upów, które powstały w Europie po 2008 roku i osiągnęły wartość rzędu 1 mld dol. lub wyższą, przeniosła się poza UE, a większość trafiła do USA.

W Ameryce ma swoje siedziby 22 spośród 50 firm o największych na świecie budżetach na R&D, czyli badania i rozwój. W Europie jest ich 12. 70 proc. modeli AI, które powstały po 2017 roku, wypracowano w USA, a 15 proc. - w Chinach.

Amerykańska dominacja w R&D oraz AI: Porównanie z Europą

Wszystkie sześć najwyżej wycenianych firm w USA - wartych ponad 1 bilion dol. - powstało w ostatnich 50 latach; w Europie w tym okresie nie powstała żadna firma wyceniana na ponad 100 mld dol., co dowodzi większej dynamiki amerykańskiej gospodarki - zwraca uwagę Axios.

Relacje gospodarcze UE, USA i Chin: Perspektywy i wyzwania

Ponadto Draghi podkreślił, że "Chiny liczą na to, że UE wchłonie ich nadprodukcję, podczas gdy USA starają się uwolnić od uzależnienia od Chin".

Rokowania dla USA są też lepsze ze względów demograficznych - przypomina portal. Oczekuje się, że liczba aktywnych zawodowo Amerykanów będzie nadal rosnąć, podczas gdy w Europie pula siły roboczej maleje, nawet jeśli wliczyć w nią imigrantów.

Raport Draghiego o wydatkach na zbrojenia: Europejska zależność od USA

Associated Press zwraca tymczasem uwagę na elementy raportu Draghiego poświęcone wydatkom Europejczyków na zbrojenia. Prawie dwie trzecie swego uzbrojenia UE importuje z USA, a zarazem nie inwestuje we wspólne projekty wojskowe i nie wykorzystuje swych możliwości do modernizowania sił zbrojnych.

"Wciąż nie łączymy sił w przemyśle zbrojeniowym, co pomogłoby naszym firm zintegrować się i osiągnąć efekt skali" - głosi raport. (PAP)

fit/ kar/