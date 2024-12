Wojna handlowa USA-UE? Kallas: Europa i Ameryka stracą, a najgłośniej będą się śmiać Chiny

Nie milkną echa zapowiedzi Donalda Trumpa, że USA wprowadzą cła importowe na towary z całego świata. Cłami może być objęta również Unia Europejska, co będzie oznaczało początek wojny handlowej. Ryzyko to skomentowała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Jej zdaniem wojna handlowa jest niekorzystna dla wszystkich, a "jeśli Unia Europejska wejdzie na ścieżkę wojny handlowej z USA, to tym, kto się będzie najgłośniej śmiać, będą Chiny".