Włochy, Niemcy i Francja zgodni co do konieczności odsyłania nielegalnych imigrantów

Włoskie ministerstwo spraw wewnętrznych wydało komunikat po spotkaniu, które odbyło się w piątek z inicjatywy szefa włoskiego resortu Matteo Piantedosi. Uczestniczyli w nim w Rzymie ministrowie Bruno Retailleau z Francji i Alexander Dobrindt z Niemiec.

W oświadczeniu podkreślono, że ministrowie z trzech krajów opowiedzieli się za tym, aby „podjąć wszelkie wysiłki, by zwalczać bardziej skutecznie nielegalne fale migracyjne i przemytników ludzi”.

Szefowie MSW Włoch, Francji i Niemiec - głosi komunikat - pozytywnie ocenili przedstawioną przez Komisję Europejską propozycję nowego systemu powrotów migrantów, którzy przebywają nielegalnie na terytorium UE. Jednocześnie wyrazili opinię, że należy podejmować inicjatywy, by wzmocnić ramy prawne w kwestii odsyłania migrantów.