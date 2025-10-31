W dokumencie napisano, że przyjęcie 7,5 tys. uchodźców jest „usprawiedliwione względami humanitarnymi albo leży w interesie narodowym”.
Limit uchodźców w USA
Poprzedni limit, ustanowiony jeszcze przez byłego prezydenta Joe Bidena, był na poziomie 125 tys. osób rocznie - podał Reuters. Rok fiskalny w USA trwa od początku października do końca września.
Działania administracji Trumpa
Po powrocie do Białego Domu w styczniu Trump wstrzymał przyjmowanie uchodźców i zapowiedział, że proces zostanie wznowiony, gdy będzie to w interesie narodowym USA.
Później wydał dekret, zgodnie z którym priorytetowo mają być przyjmowani uchodźcy z mniejszości afrykanerskiej w RPA. Jak argumentował, ta biała społeczność pada ofiarą dyskryminacji w zamieszkanej w większości przez czarnoskórą ludność RPA. Rząd RPA odrzucił te twierdzenia.
Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)