W dokumencie napisano, że przyjęcie 7,5 tys. uchodźców jest „usprawiedliwione względami humanitarnymi albo leży w interesie narodowym”.

Limit uchodźców w USA

Poprzedni limit, ustanowiony jeszcze przez byłego prezydenta Joe Bidena, był na poziomie 125 tys. osób rocznie - podał Reuters. Rok fiskalny w USA trwa od początku października do końca września.

Działania administracji Trumpa

Po powrocie do Białego Domu w styczniu Trump wstrzymał przyjmowanie uchodźców i zapowiedział, że proces zostanie wznowiony, gdy będzie to w interesie narodowym USA.

Później wydał dekret, zgodnie z którym priorytetowo mają być przyjmowani uchodźcy z mniejszości afrykanerskiej w RPA. Jak argumentował, ta biała społeczność pada ofiarą dyskryminacji w zamieszkanej w większości przez czarnoskórą ludność RPA. Rząd RPA odrzucił te twierdzenia.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)