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Negocjacje USA–Iran zagrożone? Nowe kulisy relacji z Izraelem

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 17:47
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„Washington Post”: USA ostrzegły Iran, że Izrael zamierza zabić irańskich negocjatorów/Shutterstock
Według „Washington Post” wysocy rangą urzędnicy administracji USA mieli obawy, że Izrael planuje likwidację irańskich negocjatorów Mohammada Ghalibafa i Abbasa Aragcziego, i w związku z tym przekazali ostrzeżenie władzom w Teheranie. Waszyngton miał jednocześnie obawiać się, że ewentualna operacja Izraela mogłaby doprowadzić do zerwania lub storpedowania trwających rozmów dyplomatycznych.

USA miały przekazać ostrzeżenie Iranowi przez mediatorów

Jak pisze dziennik, powołując się na obecnych i byłych urzędników USA wtajemniczonych w sprawę, obawy dotyczące izraelskich zamiarów były na tyle silne, że wiosną Waszyngton poprosił mediatorów o przekazanie Teheranowi ostrzeżenia na ten temat.

Gazeta nie podała, kiedy dokładnie doszło do przekazania ostrzeżenia. Jednak według cytowanego dyplomaty, jeszcze w marcu amerykańscy urzędnicy powiedzieli swoim izraelskim odpowiednikom, by przestali zabijać czołowych przedstawicieli irańskiego reżimu.

- Jeśli zabijesz tych ludzi, zabijesz pragmatyków - powiedział jeden z rozmówców „Washington Post”.

Według źródeł dziennika, choć początkowo zarówno USA jak i Izrael popierały zmianę reżimu w Iranie, a wojna zaczęła się od zabójstwa najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego oraz kilkudziesięciu innych wysoko postawionych urzędników reżimu i dowódców wojska, Stany Zjednoczone szybko zmieniły politykę, uznając, że establishment utrzyma się przy władzy w Teheranie.

Przełomowym momentem miało być zabójstwo szefa Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Alego Laridżaniego. - Punktem zwrotnym nie było zabójstwo najwyższego przywódcy, lecz zabójstwo Laridżaniego – powiedział zachodni urzędnik. - USA szukały irańskiego urzędnika, z którym mogłyby się dogadać, a on nagle zniknął - dodał.

Irańscy negocjatorzy celem Izraela podczas wojny i rozmów pokojowych

„Washington Post” przypomina, że przewodniczący parlamentu Iranu Ghalibaf, który stoi na czele irańskiej delegacji negocjującej porozumienie pokojowe z USA, był jednym z celów Izraela podczas ubiegłorocznej wojny 12-dniowej. Miał on znajdować się razem z innymi urzędnikami reżimu w bunkrze zaatakowanym przez Izrael, jednak przeżył to uderzenie.

Aragczi, drugi czołowy negocjator Iranu, jest ministrem spraw zagranicznych.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

osk/ ap/

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

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Tematy: USAIranwashington post
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