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Ważna deklaracja z USA. Padły słowa o wojskach amerykańskich w Polsce

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 07:48
Ważna deklaracja z USA. Padły słowa o wojskach amerykańskich w Polsce
Ważna deklaracja z USA. Padły słowa o wojskach amerykańskich w Polsce/Shutterstock
Podsekretarz obrony USA ds. politycznych Elbridge Colby poinformował, że jego czwartkowa rozmowa z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartoszem Grodeckim była „bardzo owocna”. Jak przekazał, jednym z głównych tematów było wzmocnienie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.

"Odbyliśmy bardzo owocną dyskusję"

„Odbyliśmy bardzo owocną dyskusję na wielu frontach, między innymi na temat wzmocnienia obecności sił zbrojnych USA w Polsce i postępów w realizacji NATO 3.0. Polska nadal jest wzorowym sojusznikiem i bardzo cenimy jej przywództwo i partnerstwo” - napisał Colby na platformie X.

Redukcja wojsk USA w Europie, ale nie w Polsce

Colby to kluczowy decydent w Pentagonie w kontekście trwającego przeglądu sił USA na świecie, który ma doprowadzić do zmian w rozmieszczeniu wojsk w Europie. Jest też głównym zwolennikiem redukcji wojsk USA na kontynencie, choć - jak wynika z komunikatu - nie w Polsce.

Stała baza wojsk USA w Polsce

Po rozmowie z amerykańskim urzędnikiem, szef polskiego BBN powiedział dziennikarzom, że Colby wyraził otwartość na ustanowienie stałej bazy wojsk USA w Polsce. Zaznaczył też, że nagle wstrzymany przyjazd rotacyjnej brygady wojsk USA zostanie dokończony, choć jeszcze nie wiadomo, w jakiej formie.

- Jeśli chodzi o dokończenie rotacji, wciąż czekamy na zakończenie prac planistycznych. Tutaj nie padł ani termin, ani (informacja), jakiej dokładnie jednostki możemy się spodziewać na terytorium Polski, ale — co jest istotne — kwestia tego, czy ta jednostka przyjedzie, nie jest w ogóle (...) kwestionowana — powiedział. Dodał, że o szczegółach zdecydują planiści „najszybciej, jak to tylko jest możliwe”. Jeszcze dzień wcześniej po spotkaniu z szefem dyplomacji USA Markiem Rubio, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz sugerował, że nagle wstrzymany w maju przerzut rotacyjnej brygady pancernej z Teksasu do Polski nie zostanie wznowiony.

Według szefa BBN sprawa dokończenia rotacji w Polsce jest traktowana odrębnie od sprawy stałej bazy USA w Polsce, jednak zaznaczył, że Polska musi złożyć teraz konkretną ofertę w tej sprawie.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: USAElbridge Colbywojska USA w Polscebbn
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