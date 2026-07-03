Ważna deklaracja z USA. Padły słowa o wojskach amerykańskich w Polsce

"Odbyliśmy bardzo owocną dyskusję"

„Odbyliśmy bardzo owocną dyskusję na wielu frontach, między innymi na temat wzmocnienia obecności sił zbrojnych USA w Polsce i postępów w realizacji NATO 3.0. Polska nadal jest wzorowym sojusznikiem i bardzo cenimy jej przywództwo i partnerstwo” - napisał Colby na platformie X.

I was privileged to welcome Minister Bartosz Grodecki to the Pentagon today. We had a very productive discussion on many fronts, including strengthening America’s force presence in Poland and advancing on NATO 3.0. Poland continues to be a model ally, and we greatly value its… pic.twitter.com/JAwhUs4kP3 — Under Secretary of War Elbridge Colby (@USWPColby) July 2, 2026 Rozwiń

Redukcja wojsk USA w Europie, ale nie w Polsce

Colby to kluczowy decydent w Pentagonie w kontekście trwającego przeglądu sił USA na świecie, który ma doprowadzić do zmian w rozmieszczeniu wojsk w Europie. Jest też głównym zwolennikiem redukcji wojsk USA na kontynencie, choć - jak wynika z komunikatu - nie w Polsce.

Stała baza wojsk USA w Polsce

Po rozmowie z amerykańskim urzędnikiem, szef polskiego BBN powiedział dziennikarzom, że Colby wyraził otwartość na ustanowienie stałej bazy wojsk USA w Polsce. Zaznaczył też, że nagle wstrzymany przyjazd rotacyjnej brygady wojsk USA zostanie dokończony, choć jeszcze nie wiadomo, w jakiej formie.

- Jeśli chodzi o dokończenie rotacji, wciąż czekamy na zakończenie prac planistycznych. Tutaj nie padł ani termin, ani (informacja), jakiej dokładnie jednostki możemy się spodziewać na terytorium Polski, ale — co jest istotne — kwestia tego, czy ta jednostka przyjedzie, nie jest w ogóle (...) kwestionowana — powiedział. Dodał, że o szczegółach zdecydują planiści „najszybciej, jak to tylko jest możliwe”. Jeszcze dzień wcześniej po spotkaniu z szefem dyplomacji USA Markiem Rubio, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz sugerował, że nagle wstrzymany w maju przerzut rotacyjnej brygady pancernej z Teksasu do Polski nie zostanie wznowiony.

Według szefa BBN sprawa dokończenia rotacji w Polsce jest traktowana odrębnie od sprawy stałej bazy USA w Polsce, jednak zaznaczył, że Polska musi złożyć teraz konkretną ofertę w tej sprawie.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński